ماسك يتقدم بشكوى قضائية ضد "تويتر"

قدم إيلون ماسك الذي تلاحقه تويتر أمام القضاء الأمريكي لتخليه عن التزامه شراء شبكة التواصل الاجتماعي، شكوى مضادة على المنصة أمام محكمة ديلاوير على ما أظهرت وثيقة قانونية.

وجاء في مذكرة لمحكمة ديلاوير المتخصصة بقانون الأعمال المكلفة هذا الملف أن الشكوى المرفوعة "سرا" أتت في وثيقة من 164 صفحة ولا يمكن للجمهور الاطلاع عليها بعد.

لكنها ستنشر سريعا إذ أن قواعد المحكمة ترغم ماسك على نشر نسخة علنية تحذف منها الأسرار الصناعية ومعلومات أخرى حساسة قد تكون تحويها.

وبحسب "الفرنسية"، أتت شكوى ماسك المضادة بعدما حدد القاضي المشرف على الشكوى التي رفعتها تويتر ضده، بدء الجلسات في 17 أكتوبر.

وقد يكون أحد المآخذ الواردة في شكوى ماسك أن تويتر قد تكون كذبت حول عدد مستخدميها بعدما قبلت عرض الشراء الذي قدمه على ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وكان ماسك أعلن في أبريل نيته شراء شبكة التواصل الاجتماعي بسعر 44 مليار دولار لكنه أكد أنه وضع حدا للاتفاق بحجة أن الشركة ومقرها في سان فرانسيسكو قد تكون كذبت حول نسبة الحسابات الآلية والرسائل التطفلية على المنصة.

ورفعت تويتر الشكوى في 12 يوليو أمام محكمة في ديلاوير في جنوب شرق الولايات المتحدة لارغام أغنى أغنياء العالم على الالتزام بالشراء.

وتسعى شبكة التواصل الاجتماعي إلى دفع ماسك إلى احترام اتفاق الشراء أو الحصول على تعويضات على فسخه تقدر بمليار دولار.

وكان ماسك تعهد شراء سهم تويتر بسعر 54.20 دولارا.

إلا أن التراجع العام في الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة وانهيار عائدات الاعلانات في شبكة التواصل الاجتماعي والانتقادات العلنية التي طالت ماسك أدت إلى تراجع كبير في سعر السهم ليصل إلى حدود 32 دولارا في 11 يوليو عشية التقدم بالشكوى ضد ماسك. وتم التداول بسهم تويتر أمس بسعر 41.61 دولارا.