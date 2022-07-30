الرياض وباريس .. تأكيد على أهمية استقرار أسواق الطاقة والغذاء

أكدت السعودية وفرنسا أهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية، واستقرار الإمدادات الغذائية من القمح والحبوب لجميع دول العالم وعدم انقطاعها، والمحافظة على وفرة المعروض واستقرار الأسعار.

واستعرضت المباحثات التي أجراها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سبل تعميق الشراكة الاستثمارية بين البلدين عبر رفع وتيرة التعاون الاستثماري والاقتصادي، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتعاون في مجال الهيدروجين النظيف، والالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، وضرورة تطوير وتنفيذ الاتفاقيات المناخية بالتركيز على الانبعاثات وليس على المصادر.

وتطرقت المباحثات، التي عقدت في قصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس، أمس الأول، إلى جوانب الشراكة الاستراتيجية وسبل تطويرها.

ووفقا للبيان الختامي الصادر بمناسبة زيارة ولي العهد لفرنسا، جرى التأكيد خلال المباحثات على ضرورة التقييم المستمر للتهديدات المشتركة لمصالح البلدين ولأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، وأهمية تعزيز التعاون والشراكة في المجالات الدفاعية.

وذكر البيان أنه في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين السعودية وفرنسا، وبدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قام الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بزيارة رسمية لفرنسا خلال المدة من 27 - 29 يوليو الجاري، حيث التقى ولي العهد رئيس فرنسا، ونقل له في مستهل اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين. وقد جرى خلال اللقاء عقد جلسة مباحثات رسمية تم استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وسبل تطويرها في جميع المجالات، وتم تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.

كما تناولت المباحثات مناقشة سبل تطوير وتعزيز التعاون والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها مكافحة الإرهاب وتمويله، ومكافحة الجرائم بجميع أشكالها، وتبادل الخبرات والتدريب.

وتطرقت المباحثات إلى أهمية حل النزاعات الدولية بالطرق الدبلوماسية والسلمية، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار واحترام وحدة وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأشاد الجانب الفرنسي بجهود المملكة ودعمها للهدنة في اليمن، كما جرى الإعراب عن تقدير المملكة لدعم فرنسا للجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الثلاث.

وتم التطرق في المباحثات إلى دعم البلدين لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة، وأعربا عن ارتياحهما لعمل الصندوق السعودي ـ الفرنسي لدعم العمل الإنساني والإغاثي في لبنان بأعلى معايير الشفافية.

واستعرضت المحادثات تطابق وجهات النظر حول ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقا لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشملت المحادثات أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة في سورية يحافظ على وحدة أراضي سورية وسلامة شعبها.

كما تطرقت إلى الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وضمان سلمية برنامج إيران النووي، وحث إيران على التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

وعبر ولي العهد للرئيس ماكرون عن تقدير المملكة لتأييد فرنسا ترشح مدينة الرياض لاستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030.

وفي ختام الزيارة، أعرب الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، عن شكره وتقديره للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على ما حظي به والوفد المرافق له من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي عن أطيب تمنياته بالصحة والسعادة لولي العهد، وبمزيد من التقدم والرقي لشعب السعودية.