أفضل أداء أسبوعي للذهب في 5 أشهر .. ارتفع 2.3 % مع ضعف الدولار

ارتفعت أسعار الذهب أمس مع استمرار تراجع الدولار وعوائد السندات في أعقاب البيانات الاقتصادية الأمريكية، ما جعل المعدن الأصفر يسجل أفضل أسبوع فيما يقرب من خمسة أشهر.وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1766.08 دولار للأوقية "الأونصة". وصعد 2.3 في المائة منذ بداية الأسبوع، في أفضل أداء منذ أوائل مارس. فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 في المائة إلى 1780.70 دولار.وقال جيفري هالي كبير المحللين لدى "أواندا"، إن الذهب لا يزال مرتبطا عكسيا بالدولار والعوائد وإن انخفاضها في الآونة الأخيرة قدم له بعض الدعم هذا الأسبوع.وعلى الرغم من الأداء الأسبوعي الجيد للذهب، فإنه سجل الهبوط الشهري الرابع على التوالي، وهي أسوأ سلسلة من الخسائر الشهرية منذ نوفمبر 2020.وظل الدولار معظم يوليو يحوم حول أعلى مستوياته في 20 عاما، ما أدى إلى تقويض الطلب على الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بين حائزي العملات الأخرى.وما أثر أيضا في أسعار الذهب تبني البنوك المركزية الكبرى نهجا صارما من رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية في محاولتها مكافحة التضخم، فضلا عن الأداء القوي لعائدات الخزانة الأمريكية في وقت سابق من يوليو.وتزيد أسعار الفائدة وعوائد السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب. ولكن عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام تراجعت أمس.وانكمش الاقتصاد الأمريكي بشكل غير متوقع في الربع الثاني، الأمر الذي زاد من مخاطر التباطؤ الاقتصادي، ما أسهم في قفزة تزيد على 1 في المائة في أسعار الذهب الذي يعد ملاذا آمنا أمس الأول. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1 في المائة إلى 20.18 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 1.5 في المائة إلى 901.08 دولار.وهبط البلاديوم 1.5 في المائة إلى 2046.16 دولار، لكنه ارتفع بنحو 5.8 في المائة هذا الشهر، وهو أفضل أداء له منذ فبراير.في سياق متصل، ارتفع الين الياباني ليحقق أكبر ارتفاع أسبوعي في أربعة أشهر مقابل الدولار، وسط رهانات على أن أسعار الفائدة الأمريكية تقترب من الذروة بعد أن أظهرت بيانات أن أكبر اقتصاد في العالم انكمش على غير المتوقع في الربع الثاني.وتتوقع أسواق العقود الآجلة أن تبلغ أسعار الفائدة الأمريكية ذروتها بحلول ديسمبر، وأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في العام المقبل لدعم تباطؤ النمو.وشكل هذا التراجع السريع في توقعات رفع أسعار الفائدة دافعا كبيرا لضعف الدولار مقابل الين مع انخفاض العملة الأمريكية 2.5 في المائة تقريبا مقابل نظيرتها اليابانية هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض أسبوعي للدولار منذ أواخر مارس.وعلى نطاق واسع، تراجع الدولار الأمريكي قليلا أمس، ليتكبد مؤشر الدولار ثاني خسارة أسبوعية على التوالي. ونزل المؤشر 0.5 في المائة إلى 105.680 وهو أدنى مستوى منذ الخامس من يوليو.وأدى كفاح اليورو للبقاء فوق مستوى 1.02 دولار للحد من الرغبة في المخاطرة وسط مخاوف من انزلاق اقتصاد منطقة اليورو إلى ركود بحلول نهاية العام. فيما شهدت عملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري طلبا.