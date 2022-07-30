بيتكوين وإيثر .. أفضل أداء شهري هذا العام بارتفاعات 26 و 65 %

تتجه عملتا بيتكوين وإيثر، وهما أكبر عملتين رقميتين في العالم، إلى تسجيل أفضل أداء شهري لهما منذ 2021 خلال تموز (يوليو)، في ظل تعافي الإقبال على الأصول عالية المخاطر في الأسواق العالمية والتفاؤل بتحديث شبكة إيثريوم.وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، أن بيتكوين ارتفعت منذ بداية الشهر 26 في المائة، في حين ارتفعت قيمة إيثر 65 في المائة حتى أمس الأول.في الوقت نفسه، تراجع سعر بيتكوين أمس 2 في المائة إلى 23538 دولارا للوحدة الواحدة، في حين جرى تداول إيثر في حدود 1672 دولارا للوحدة الواحدة.وأشارت "بلومبيرج" إلى أن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وانكماشه خلال النصف الأول من العام الحالي، جعل المستثمرين يراهنون على توقف مجلس الاحتياط الفيدرالي عن زيادة أسعار الفائدة بنهاية العام الحالي، مع احتمال خفضها خلال العام المقبل، ما يزيد جاذبية الأصول عالية المخاطر.وقالت سيسي لو الرئيس التنفيذي لشركة فين لينك بارتنرز للاستشارات: إن المؤشرات على قرب إنهاء البنك المركزي الأمريكي دورة زيادة أسعار الفائدة، رفعت كل الأصول عالية المخاطر بما في العملات المشفرة.