«رينو» تواجه رياحا عكسية .. و«هيونداي» تسعى إلى تأمين 12 % من سوق «الكهربائية»

توقعت شركة رينو الفرنسية للسيارات تحسن أرباحها خلال العام الجاري رغم الخسائر التي تكبدتها في النصف الأول من العام بسبب الانسحاب من الأسواق الروسية.وذكرت رينو أمس أنها تتوقع تحقيق أرباح تشغيلية بأكثر من 5 في المائة، مقابل نسبة مستهدفة تبلغ 3 في المائة فقط في وقت سابق، في ظل طرح طرز جديدة وتحسن ربحية الشركة.ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن لوكا دي ميو، الرئيس التنفيذي للشركة، قوله: "على الرغم من كل الرياح العكسية التي واجهت الشركة جراء توقف النشاط في روسيا وأزمة أشباه الموصلات وتكاليف التضخم، مازالت المجموعة تحسن أداءها التشغيلي".واستفادت رينو، مثل الشركات المنافسة لها، من بيع عدد أقل من السيارات بأسعار أعلى، ولاسيما مع طرح طرز جديدة مثل ميجان وأركانا.وذكرت رينو أن أزمة أشباه الموصلات ستؤدي إلى خفض إنتاج الشركة بواقع 300 ألف سيارة تقريبا خلال العام الجاري، كما تراجعت مبيعاتها 30 في المائة إلى نحو مليون سيارة خلال العام بسبب الانسحاب من روسيا، التي تعد ثاني أكبر أسواق رينو، علاوة على عجز الشركة عن إنتاج بعض الطرز بسبب نقص المكونات.وفي شأن متصل بقطاع السيارات العالمي، قال تقرير نشرته صحيفة كوريان إكونوميك اليومية أمس: إن مجموعة هيونداي موتور الكورية الجنوبية تخطط لزيادة حصتها في شركة ناشئة محلية متخصصة في تكنولوجيا القيادة الذاتية واستثمار نحو 400 مليار وون (308.19 مليون دولار).وبحسب "رويترز"، ذكرت الصحيفة أن مجموعة هيونداي موتور، التي تضم شركة هيونداي موتور وكيا كورب، تحاول الاستحواذ على حصة أكبر في شركة 42 دوت إنك، مضيفة أن العملية من المرجح أن تكتمل الشهر المقبل.وتمتلك كيا وهيونداي موتور حصة مجمعة تبلغ 20.4 في المائة في الشركة الناشئة حتى 2021، وفقا لإفصاح تنظيمي خاص بالشركة.وتخطط شركة صناعة السيارات، التي تتخذ من سول مقرا، لطرح أكثر من 31 طرازا كهربائيا حتى عام 2030 لتأمين نسبة متوقعة تبلغ 12 في المائة من سوق السيارات الكهربائية العالمية.وفي آذار (مارس)، طرحت الشركة خططا لاستثمار نحو 95.5 تريليون وون حتى عام 2030، بما في ذلك استثمارات في تكنولوجيا القيادة الذاتية وأنشطة السيارات الكهربائية.إلى ذلك، أظهرت بيانات أمس، أن صادرات كوريا الجنوبية من سيارات الركاب زادت 2.5 في المائة في النصف الأول من هذا العام، ويرجع الفضل في ذلك بشكل أساسي إلى الطلب الخارجي المتزايد على السيارات الخضراء.وبحسب وكالة "يونهاب" للأنباء، صدرت شركات صناعة السيارات المحلية سيارات ركاب بقيمة إجمالية تبلغ 22.3 مليار دولار خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى تموز (يوليو)، ارتفاعا من 21.74 مليار دولار قبل عام، وفقا للبيانات التي جمعتها دائرة الجمارك الكورية.ومع ذلك، انخفض عدد الوحدات المصدرة 2.7 في المائة على أساس سنوي إلى 1.07 مليون وحدة.كما انخفضت واردات كوريا الجنوبية من سيارات الركاب 6.8 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 6.5 مليار دولار في النصف الأول من العام.وارتفعت صادرات سيارات الركاب إلى الولايات المتحدة 5.6 في المائة في النصف الأول، وقفزت الصادرات إلى أستراليا وبريطانيا 29.8 في المائة، و23.7 في المائة على التوالي.وزادت صادرات السيارات الصديقة للبيئة 42.3 في المائة على أساس سنوي إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 7.28 مليار دولار. وارتفع متوسط سعر التصدير لكل وحدة 5.4 في المائة على أساس سنوي إلى 20890 دولارا في النصف الأول، مع انخفاض متوسط سعر الاستيراد 0.9 في المائة إلى 43875 دولارا.وفي الربع الثاني من العام الجاري، ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من سيارات الركاب 5.8 في المائة على أساس سنوي إلى 11.4 مليار دولار، مع انخفاض الواردات 15 في المائة إلى 3.4 مليار دولار، وفقا للبيانات.