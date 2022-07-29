النفط يرتفع والأنظار تترقب اجتماع "أوبك+" .. "برنت" عند 109.4 دولار

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الأوروبية اليوم مع تحول التركيز إلى اجتماع أوبك+ الأسبوع المقبل.

وبحلول الساعة 1200 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر، التي ينقضي أجلها اليوم، 2.30 دولار إلى 109.44 دولار للبرميل بعدما لامست أعلى مستوى لها منذ الخامس من يوليو. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر 2.24 دولار إلى 104.07 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.20 دولار إلى 98.62 دولار للبرميل.

وتوقع مسح أجرته "رويترز" أن يسجل خام برنت 105.75 دولار للبرميل في المتوسط وأن يسجل الخام الأمريكي 101.28 دولار لبرميل في المتوسط هذا العام.