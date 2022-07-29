الين يتجه لأكبر مكسب أسبوعي في 4 أشهر مقابل الدولار

ارتفع الين الياباني اليوم الجمعة متجها لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي في أربعة أشهر مقابل الدولار وسط رهانات على أن أسعار الفائدة الأمريكية تقترب من الذروة بعد أن أظهرت بيانات أمس الخميس أن أكبر اقتصاد في العالم انكمش على غير المتوقع في الربع الثاني.

وتتوقع أسواق العقود الآجلة أن تبلغ أسعار الفائدة الأمريكية ذروتها بحلول ديسمبر وأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في العام المقبل لدعم تباطؤ النمو.

وشكل هذا التراجع السريع في توقعات رفع أسعار الفائدة دافعا كبيرا لضعف الدولار مقابل الين مع انخفاض العملة الأمريكية 2.5 في المائة تقريبا مقابل نظيرتها اليابانية هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض أسبوعي للدولار منذ أواخر مارس، وفقا لرويترز.

وعلى نطاق واسع، تراجع الدولار الأمريكي قليلا اليوم، ويتجه مؤشر الدولار لتكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي. ونزل المؤشر 0.5 في المائة إلى 105.680 وهو أدنى مستوى منذ الخامس من يوليو.

وأدى كفاح اليورو للبقاء فوق مستوى 1.02 دولار للحد من الرغبة في المخاطرة وسط مخاوف من انزلاق اقتصاد منطقة اليورو إلى ركود بحلول نهاية العام.

وشهدت عملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري طلبا اليوم.