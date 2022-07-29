تركيا: العجز التجاري قفز 185% خلال يونيو .. بلغ 8.167 مليار دولار

أظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي اليوم الجمعة أن عجز التجارة الخارجية للبلاد ارتفع 184.5% على أساس سنوي إلى 8.167 مليار دولار في يونيو، مع ارتفاع الواردات بنسبة 39.7%.

وأظهرت البيانات أن الواردات بلغت 31.595 مليار دولار بينما زادت الصادرات 18.7% إلى 23.428 مليار دولار.

وتهدف تركيا، بموجب برنامج اقتصادي تم الكشف عنه العام الماضي، إلى التحول لتحقيق فائض في ميزان المعاملات الجارية عبر زيادة الصادرات وخفض أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم وتراجع العملة.

وأظهرت البيانات وفقا لرويترز أن العجز في النصف الأول من العام ارتفع 142.7% إلى 51.40 مليار دولار.

