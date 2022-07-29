الأسهم اليابانية تغلق منخفضة بسبب مخاوف أرباح الشركات

عكس المؤشر نيكي الياباني مساره ليغلق منخفضا بشكل طفيف اليوم الجمعة، مع تزايد المخاوف بشأن أرباح الشركات بعد أن خفضت شركة دينسو لتصنيع قطع السيارات، التي تزود شركة تويوتا، توقعاتها، في حين أثر ارتفاع الين أيضا على المصدرين.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.05 في المائة عند 27801.64 نقطة بعد ارتفاعه 0.7 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وتراجع المؤشر بنسبة 0.4 في المائة خلال الأسبوع.

كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.44 في المائة إلى 1940.31نقطة وسجل خسارة أسبوعية بنسبة 0.8 في المائة.

وبحسب (رويترز) قال جون موريتا المدير العام لقسم الأبحاث في شيباجين لإدارة الأصول إن قوة الين وأرباح دينسو أدت إلى توتر المعنويات.

وأضاف: "بما أن توقعات دينسو كانت سلبية، فإننا نتصور أن توقعات تويوتا قد لا تكون إيجابية".

وهبط سهم شركة دينسو، إحدى الموردين الرئيسيين لتويوتا موتور 5.2 في المائة بعد أن خفضت الشركة توقعات أرباحها التشغيلية للسنة الحالية بنسبة 14 في المائة.

فيما ارتفع سهم تويوتا 0.56 في المائة لكن سهم منافستها هوندا موتور تراجع 1.43 في المائة. وخسر سهما هينو موتورز 6.53 في المائة وميتسوبيشي موتورز 5.74 في المائة.

وانخفض سهم إن.إي.سي 7.47 في المائة ليصبح الأسوأ أداء على مؤشر نيكي بعد أن مُنيت الشركة المصنعة لأجهزة الكمبيوتر بخسارة في الربع الثاني.

بينما ارتفع سهم أدفانتست 4.11 في المائة، مما حد من تراجع مؤشر نيكي بعد أن رفعت الشركة المصنعة لمعدات اختبار الرقائق توقعاتها وأعلنت عن إعادة شراء الأسهم.

وارتفع 85 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 137.