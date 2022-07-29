«ميتا» تفقد السيطرة على جمهورها الضخم .. أول تراجع تاريخي لإيراداتها الفصلية

شهدت شبكة "ميتا" العملاقة للتواصل الاجتماعي للمرة الأولى في تاريخها تراجعا في إيراداتها الفصلية، ما دفع مارك زاكربرج رئيسها التنفيذي إلى القول إن على المجموعة أن "تحقق أكثر بموارد أقل".وانخفضت إيرادات "ميتا" "فيسبوك وإنستجرام وواتساب" بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني إذ بلغت 28.8 مليار دولار، بفعل عوامل عدة أهمها منافسة منصات أخرى بينها تيك توك، وخفض المعلنين موازناتهم بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة.ولاحظت ديبرا أهو ويليامسون المحللة في "إنسايدر إنتليجنس "أن هذا التراجع "يبين مدى سرعة تدهور أعمال المجموعة"، أما صافي الربح فانخفض بنسبة 36 في المائة إذ بلغ 6.7 مليار دولار.وقالت ديبرا أهو ويليامسون في تعليقها على هذه التطورات "أتابع ميتا منذ أعوام ولم أكن يوما قلقة على مستقبل الشركة بقدر ما أنا اليوم".فالمجموعة التي تحتل المرتبة الثانية عالميا في حجم الإعلانات الرقمية على منصاتها تستمد قوتها من قدرتها على الاستهداف الدقيق لمئات الملايين من المستخدمين في بيئة يقضون فيها وقتا يوميا للتواصل الاجتماعي أو التسلية. وأضافت "إلا أن ميتا تفقد السيطرة على جمهورها الضخم.ولاحظت أن "قاعدة مستخدمي فيسبوك في الولايات المتحدة بالكاد تزيد، ومع أن إنستجرام تسهم في النمو، تسجل بداية تباطؤ "في الإقبال على الشبكة" في أوساط المراهقين والشباب".ووفقا لـ "الفرنسية" أمس أقر مارك زاكربرج للمحللين في مؤتمر عبر الهاتف بأن "الوضع يبدو أسوأ مما كان عليه قبل ثلاثة أشهر".وأشار زاكربرج إلى توجه لإبطاء وتيرة الاستثمار، بما في ذلك "تقليص نمو الموظفين خلال العام المقبل"، علما أن عدد موظفي "ميتا" في العالم يبلغ راهنا نحو 84 ألفا، بزيادة 32 في المائة على العام الماضي.وانخفضت قيمة سهم الشركة بأكثر من 4 في المائة خلال التعاملات الإلكترونية بعد إغلاق التداولات في وول ستريت، لتصل التراجعات إلى النصف منذ مطلع شباط (فبراير)، إذ فقد رأس المال السوقي أكثر من 400 مليار دولار.أما فيما يتعلق بعدد مستخدمي فيسبوك، فزاد عدد النشطين يوميا منهم إلى 1,97 مليار، لكن الشبكة فقدت مليوني مستخدم شهري.ووصل عدد المستخدمين الشهريين لواحدة على الأقل من شبكات المجموعة ومنصات المحادثة التابعة لها "فيسبوك وإنستجرام وواتساب وماسنجر" في 30 يونيو إلى 3.65 مليار شخص في كل أنحاء العالم.وتهتم الأسواق المالية بمراقبة تطور وضع "ميتا" من كثب منذ مطلع العام الجاري عندما أعلنت المجموعة للمرة الأولى، أنها فقدت مستخدمين على شبكتها الاجتماعية الأصلية فيسبوك. وتركت نحو مليون مستخدم نشط يوميا الشبكة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2021.وتعرض تطبيق الصور ومقاطع الفيديو للانتقادات هذا الأسبوع عندما دعته النجمتان كيم كارداشيان وكايلي جينر إلى أن يعود إنستجرام مجددا ويكف "عن محاولة التحول إلى تيك توك"، وهي دعوة أيدها المستخدمون وتداولوها على نطاق واسع.واستنسخت "ميتا"، ومثلها جوجل ويوتيوب، نموذج مقاطع الفيديو القصيرة والجذابة التي ابتكرتتها تيك توك التي تتولى خوارزمية قوية جدا توصية المستخدمين بها بعد أن ينشرها منتجوها الأصليون.وأكد مارك زاكربرج هذا التوجه. وقال إن نحو 15 في المائة من المحتوى الذي يشاهده مستخدمو فيسبوك وإنستجرام راهنا يعود إلى توصيات الخوارزمية.وتوقع أن "تتضاعف هذه الأرقام على الأقل قبل نهاية العام".