أبل .. مبيعات وأرباح فاقت تقديرات وول ستريت بدعم آيفون

أعلنت أبل تسجيل مبيعات وأرباح فاقت تقديرات وول ستريت، إذ تعاملت مع نقص في المكونات المطلوبة للتصنيع بصورة أفضل من المتوقع واستفادت من إقبال لم يفتر من المستهلكين على شراء هواتف آيفون الجديدة رغم التضخم الذي أجبرهم على تقليص الإنفاق.وزاد سعر السهم 3.2 في المائة في تعاملات ما بعد إغلاق السوق إثر إعلان النتائج المالية.وقالت أبل، إن مبيعات وأرباح الفصل المنتهي في 25 حزيران (يونيو) بلغت 83 مليار دولار بما يوازي 1.20 دولار للسهم بما فاق توقعات بلغت 82.8 مليار دولار و1.16 دولار للسهم وفقا لبيانات رفينيتيف.وبينما تخطت مبيعات آيفون وآيباد التوقعات، قلت عوائد الخدمات وأجهزة كمبيوتر ماك المحمولة والكماليات عن المستهدف في وول ستريت، كما تراجعت المبيعات في السوق الصينية الأساسية بنسبة 1 في المائة.وقالت الشركة، إن مبيعات آيفون سجلت 40.7 مليار دولار في الربع الماضي بما يشكل ارتفاع 3 في المائة على أساس سنوي ومتخطيا بكثير سوق الهواتف الذكية العالمية إجمالا التي تراجعت 9 في المائة خلال الربع الماضي وفقا لبيانات كاناليس.وقل النمو في قطاع الخدمات بالشركة، الذي قدم دعما لمبيعاتها وأرباحها في الأعوام القليلة الماضية، 12 في المائة عن معدل العام الماضي الذي سجل 33 في المائة وشارك في العوائد بمبلغ 19.6 مليار دولار وهو ما يقل عن توقعات بلغت 19.7 مليار دولار.وقالت أبل، إن لديها حاليا 860 مليون مشترك لخدماتها المدفوعة وبرمجياتها ارتفاعا من 825 مليونا في الربع السابق عليه.وأبلغت الشركة المستثمرين أن يتوقعوا تراجع العوائد بما بين أربعة مليارات وثمانية مليارات دولار بسبب تعطل سلاسل الإمداد رغم أنها لم تعلن عن رقم إجمالي تتوقعه للعوائد لخصم ذلك منه.وسجلت مبيعات آيباد 7.2 مليار دولار مقابل تقديرات بلغت 6.9 مليار دولار. بينما سجلت مبيعات ماك 7.4 مليار دولار مقابل تقديرات بلغت 8.7 مليار دولار بما يشكل انكماشا نسبته 10 في المائة وبعد مبيعات قياسية في 2020.في سياق مواز، سجلت شركة باناسونيك ارتفاعا في المبيعات في الربع الأول من العام المالي الحالي، ومع ذلك سجلت تراجعا في الأرباح، حسبما أفادت عملاقة الإلكترونيات اليابانية أمس.وقالت باناسونيك، إن صافي أرباح الربع الأول المنسوبة للمساهمين انخفض بنسبة 36 في المائة إلى 48.9 مليار ين "36.03 مليون دولار"، من 76.5 مليار ين في الربع نفسه من العام المالي الماضي.وتراجعت أرباح التشغيل بنسبة 39 في المائة إلى 63.7 مليار ين، وهو ما يرجع بشكل أساسي إلى تداعيات الإغلاق المرتبط بوباء كورونا هذا العام في شنغهاي ونقص أشباه الموصلات وقطع الغيار والمواد، وكذلك ارتفاع أسعار المواد الخام.وارتفع إجمالي مبيعات المجموعة بنسبة 10 في المائة إلى 1.97 تريليون ين، من 1.79 تريليون ين العام الماضي، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة مبيعات منتجات مثل بطاريات السيارات.وفيما يتعلق بالعام المالي 2023، تواصل الشركة توقع تحقيق صافي ربح يمكن نسبة للمساهمين يصل إلى 260 مليار ين، وأرباح تشغيلية تبلغ 360 مليار ين، وأرباح تشغيلية معدلة تبلغ 380 مليار ين، وصافي مبيعات 7.9 تريليون ين، وهي توقعات تزيد جميعها على العام السابق.إلى ذلك، أعلنت شركة ماستركارد زيادة أرباحها في الربع الثاني عن مستوى الفترة نفسها من العام الماضي وتجاوزت توقعات وول ستريت، بفضل طلب المستهلكين "القوي".وقالت الشركة الأمريكية العملاقة للخدمات المالية وبطاقات الائتمان، إن أرباحها بلغت 2.28 مليار دولار، أو ما يوازي 22.34 دولار للسهم. يأتي ذلك مقارنة بـ 2.07 مليار دولار، أو 2.08 دولار للسهم، في الربع الثاني من العام الماضي.وسجلت ماستركارد أرباحا معدلة بعد استبعاد بنود، 2.5 مليار دولار أو ما يوازي 2.56 دولار للسهم في الفترة المذكورة.وارتفعت عائدات الشركة في تلك الفترة بنسبة 21.4 في المائة لتصل إلى 5.5 مليار دولار مقابل 4.53 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.وقال مايكل مايباخ المدير التنفيذي للشركة "حققنا نموا قويا في الإيرادات والأرباح مجددا هذا الربع، حيث ظل إنفاق المستهلكين قويا ونمت أحجام العمل العابرة للحدود بنسبة 58 في المائة عن الفترة نفسها قبل عام".وقال "الضغوط التضخمية المتزايدة كان لها تأثير مع ذلك على الإنفاق الكلي للمستهلكين، لكننا نستمر في مراقبة ذلك عن كثب".