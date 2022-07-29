«يوم تجاوز موارد الأرض» .. العجز البيئي مستمر في الاتساع منذ 50 عاما

عاش العالم أمس "يوم تجاوز موارد الأرض"، مع وصول البشرية إلى حد ما يمكن أن ينتجه الكوكب في عام من دون استنزاف موارده، في حين سيكون الاستهلاك فيما تبقى من العام على حساب هذه الموارد وسيفوق طاقتها.وبمعنى آخر، يتطلب الأمر 1.75 كوكب أرض لتلبية حاجات سكان العالم بطريقة مستدامة، وفقا لهذا المؤشر الذي أنشأه باحثون في مطلع تسعينيات القرن الـ20، ويظهر تفاقما متزايدا للوضع.وبحسب "الفرنسية"، أوضحت منظمتا الصندوق العالمي للطبيعة و"جلوبال فوتبرنت نتوورك" غير الحكوميتين أن 28 تموز (يوليو) هو التاريخ الذي "تكون البشرية استهلكت فيه كل ما تستطيع النظم البيئية تجديده في عام واحد".وقالت ليتيسيا ميليس من "جلوبال فوتبرنت نتوورك" في مؤتمر: "خلال الأيام الـ156 المتبقية (حتى نهاية العام)، سيقوم استهلاكنا من الموارد المتجددة على قضم الرأسمال الطبيعي للكوكب".وأوضحت أن ذلك لا يأخذ في الحسبان حتى احتياجات الأنواع الأخرى التي تعيش على كوكب الأرض، مشددة على ضرورة ترك مساحات للعالم البري أيضا". ويتم تجاوز موارد الأرض عندما تتخطى الضغوط البشرية قدرة الأنظمة البيئية الطبيعية على التجدد.وأشارت "جلوبال فوتبرنت نتوورك"، التي تتولى متابعة هذا المؤشر، إلى أن هذا العجز البيئي مستمر في الاتساع منذ 50 عاما، إذ بدأ يسجل في 29 كانون الأول (ديسمبر) 1970 ثم 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 1980 وصولا إلى 11 تشرين الأول (أكتوبر) 1990 و23 أيلول (سبتمبر) 2000 و7 آب (أغسطس) 2010.وتأخر موعد التجاوز ثلاثة أسابيع 2020، بفعل تدابير الحجر الصحي والإقفال الهادفة إلى احتواء جائحة كوفيد - 19، قبل أن يعود إلى المستويات السابقة.ويحتسب هذا التاريخ استنادا إلى البصمة البيئية للنشاطات البشرية في ست فئات مختلفة، هي: المساحات البرية والبحرية اللازمة للزراعة والرعي ومناطق الغابات اللازمة لمنتجات الغابات ومناطق الصيد والمناطق المبنية ومناطق الغابات اللازمة لامتصاص الكربون، وهي على ارتباط وثيق بأنماط الاستهلاك، ولا سيما في البلدان الغنية.فعلى سبيل المثال، لو كان سكان العالم بأسره يعيشون كالفرنسيين، لكان موعد "يوم تجاوز موارد الأرض" قبل التاريخ الحالي، أي في 5 أيار (مايو) 2022.وعد كل من الصندوق العالمي للطبيعة، و"جلوبال فوتبرنت نتوورك" أن هذا التجاوز يعود إلى النظام الغذائي للبشرية. وقال بيار كانيه من مكتب الصندوق العالمي للطبيعة في فرنسا: "لقد فقد نظامنا الغذائي صوابه، وبات استهلاك الموارد الطبيعية مفرطا، لا يراعي مستلزمات مكافحة الفقر" من جهة، ومن أخرى يتسبب بوباء زيادة الوزن والسمنة.وشددت المنظمتان غير الحكوميتين على أن لهذا النظام الغذائي "بصمة بيئية كبيرة"، إذ إن "إنتاج الغذاء يحرك كل فئات البصمة، خصوصا الزراعات الضرورية للأغذية الحيوانية والبشرية والكربون، إذ إن الزراعة قطاع يسبب انبعاثات كثيفة لغازات الدفيئة".وأوضحتا "أن توفير الغذاء للبشرية يستلزم استخدام ما يفوق مجموعه نصف القدرة البيولوجية للكوكب 55 في المائة". ولاحظ بيار كانيه تحديدا أن "جزءا كبيرا من المواد الغذائية والمواد الخام تستخدم لإطعام الحيوانات التي يستهلكها البشر بعد ذلك".وأشار على سبيل المثال إلى "أن 63 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة" في الاتحاد الأوروبي "مرتبطة بشكل مباشر بالإنتاج الحيواني".وتسهم الزراعة في إزالة الغابات، وفي تغير المناخ عن طريق انبعاث غازات الدفيئة، وفي فقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم البيئية، إضافة إلى أنها تتطلب استخدام جزء كبير من المياه العذبة، على ما شرحت المنظمتان.ودعت المنظمتان استنادا على توصيات علمية إلى خفض استهلاك اللحوم في الدول الغنية. وقالت ليتيسيا ميليس "إذا تمكنا من تقليل استهلاك اللحوم بمقدار النصف، يمكننا تأخير تاريخ يوم التجاوز بمقدار 17 يوما".وافادت بأن "الحد من إهدار الغذاء يتيح تأخير التاريخ 13 يوما، وهذا أمر لا يستهان به"، علما أن ثلث الغذاء في العالم يهدر.