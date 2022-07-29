بكين لواشنطن: من يلعب بالنار سيكتوي بها .. نأمل أن تدرك الولايات المتحدة ذلك

حذر الزعيم الصيني شي جين بينج من اللعب بالنار بشأن تايوان، وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي جو بايدن سلط فيه الضوء على مخاوف بكين من زيارة قد تقوم بها نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي للجزيرة التي تطالب الصين بالسيادة عليها.ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن شي قوله لبايدن في اتصالهما الهاتفي الخامس، "من يلعبون بالنار سيكتوون بها. نأمل أن تدرك الولايات المتحدة ذلك بوضوح".وبحسب "الفرنسية"، قال شي، إن على الولايات المتحدة أن تلتزم "بمبدأ صين واحدة"، مشددا على أن الصين تعارض بشدة استقلال تايوان وتدخل قوى خارجية في شؤون بلاده.وقال البيت الأبيض، إن بايدن أبلغ شي بأن سياسة الولايات المتحدة حيال تايوان لم تتغير، وإن واشنطن تعارض بقوة أي جهود أحادية لتغيير الوضع الراهن أو تقويض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، في إشارة للمضيق الذي يبلغ عرضه نحو 160 كيلومترا ويفصل الجزيرة عن البر الرئيسي.وقال مسؤول أمريكي كبير تحدث لوسائل الإعلام عن الاجتماع، إن بايدن وشي ناقشا إمكان عقد أول اجتماع مباشر كرئيسين ووجها فريقيهما لبحث الأمر.وأضاف المسؤول أن بايدن شدد على أهمية الإبقاء على خطوط الاتصال بشأن تايوان مفتوحة، كما ناقش الجانبان مجالات التعاون في قضايا منها تغير المناخ والأمن الصحي ومكافحة المخدرات.وبينما سلط شي الضوء على تايوان شدد كذلك على أن البلدين، وهما أكبر اقتصادين في العالم، بحاجة إلى الحفاظ على التواصل بشأن سياسات الاقتصاد الكلي وسلاسل التوريد العالمية وحماية الغذاء العالمي وأمن الطاقة.وشدد المسؤول الأمريكي الكبير أيضا على أهمية تنسيق البلدين فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي.وأصدرت بكين تحذيرات متصاعدة بشأن تداعيات زيارة بيلوسي، التي تنتمي للحزب الديمقراطي مثل بايدن، لتايوان إذا حدثت، وهي خطوة ستكون استعراضا كبيرا، إن لم يكن غير مسبوق، للدعم الأمريكي للجزيرة التي تقول إنها تواجه تهديدات عسكرية واقتصادية صينية متزايدة.وعبر محللون عن قلقهم من أن زيارة بيلوسي في وقت العلاقات فيه مشحونة بين البلدين قد تؤدي إلى أزمة كبيرة بل وصدامات غير مقصودة.ولم تقدم الصين سوى القليل من القرائن على ردود محددة قد تتخذها في حالة قيام بيلوسي بزيارة تايوان. وتنتقد بيلوسي الصين منذ فترة طويلة، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.وأوضحت الإفادة الرسمية الأمريكية بشأن المكالمة للصحفيين أن شي استخدم لغة مماثلة بشأن تايوان من قبل، وقالت إن الجانبين اعترفا بوجهات نظر مختلفة قائمة منذ 40 عاما.وقال المسؤول، "المحادثة بين الاثنين بخصوص تايوان كانت مباشرة وصادقة"، رافضا تقديم مزيد من التفاصيل المحددة عن رسالة بايدن إلى شي.واستمر اتصال الرئيس لأكثر من ساعتين. وأوضح مسؤولون أمريكيون أن الاتصال تناول موضوعات واسعة بينها الحرب، وهو ما لم تندد به الصين بعد.ويرى مسؤولون أمريكيون أن تبادل الآراء، في جوهره، فرصة أخرى لإدارة المنافسة بين أكبر اقتصادين في العالم خاصة أن علاقاتهما غير مستقرة بسبب التوتر بشأن تايوان ذات الحكم الديمقراطي التي تعهد شي بإعادة توحيدها مع البر الرئيسي، بالقوة إذا لزم الأمر.وقال البيت الأبيض، إن الاتصال كان جزءا من جهود الإدارة لتعميق خطوط الاتصال و"إدارة خلافاتنا بمسؤولية".ولا تقيم واشنطن علاقات رسمية مع تايوان وتتبع سياسة "صين واحدة" التي تعترف ببكين وليس تايبيه دبلوماسيا. لكنها ملزمة بموجب قانون الولايات المتحدة بتزويد الجزيرة بوسائل الدفاع عن نفسها، وتزايد الضغط في الكونجرس لتقديم دعم أكثر وضوحا لها.