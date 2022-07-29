استخدام المضادات الحيوية يضع صناعة الروبيان الهندية تحت المجهر

في الأسواق من بوسطن إلى بكين، كثير من الروبيان المعروض للبيع مصدره الهند، التي نمت بسرعة لتصبح واحدة من أكبر منتجي هذا الكائن القشري في العالم.

على الصعيد العالمي، بلغت قيمة سوق تصدير الروبيان نحو 25 مليار دولار في 2020، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. ويقدر المحللون، بمن فيهم أولئك في "رابوبنك"، أن الهند أصبحت أكبر مصدر في العالم من حيث القيمة.

قفزت صادراتها من الروبيان ثلاثة أضعاف خلال العقد حتى 2020، لتصل قيمتها إلى نحو خمسة مليارات دولار، وفقا لوزارة الثروة السمكية في البلاد. الجدير بالذكر أن الهند تحتل المرتبة الأولى في توريد الروبيان إلى الولايات المتحدة، وفقا لمبادرة مخاطر الاستثمار في حيوانات المزرعة والعائد، وهي شبكة استشارية استثمارية تركز على الإنتاج الغذائي المستدام.

لكن هذا التوسع السريع يعني أيضا أن صناعة الروبيان في البلاد أصبحت اختبارا لمعرفة ما إذا كان يمكن للسلطات والمنتجين في قطاع الزراعة سريع النمو التحكم في استخدام المضادات الحيوية.

يقول الخبراء إنه بالنسبة إلى المنتجين في دول مثل الهند، التي تفتقر في الأغلب إلى البنية التحتية والموارد الخاصة بالمزارعين في الدول الغنية، يمكن أن يكون الضغط للإفراط في استخدام المضادات الحيوية قويا.

مثل المزارعين في القطاعات الأخرى، يستخدم كثير من المنتجين الهنود المضادات الحيوية لعلاج ومكافحة الأمراض لدى الروبيان الخاص بهم. مع ذلك، يشعر المنظمون في أوروبا وأماكن أخرى بالقلق من أن يؤدي ذلك إلى إساءة الاستخدام، مثل استخدام الأدوية للمساعدة على نمو الروبيان الصحي، مع ما يترتب على ذلك من آثار كبيرة في الصحة العالمية.

الإفراط في استخدام المضادات الحيوية في إنتاج الثروة الحيوانية والأطعمة البحرية يؤدي إلى تفاقم زيادة مقاومة مضادات الميكروبات، إذ تتوقف فاعلية الأدوية ضد العدوى. وجدت دراسة في مجلة "ذي لانسيت" الطبية تم نشرها هذا العام أن أكثر من 1.2 مليون شخص ماتوا بسبب البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية على مستوى العالم في 2019. يتوقع الباحثون الطبيون ارتفاع عدد الوفيات.

يقول تشارلز تايلر، أستاذ البيولوجيا البيئية في جامعة إكستر، الذي درس صناعة الروبيان في الهند، "ستزداد المشكلة مع تكثيفنا ومحاولة إنتاج مزيد من الغذاء. هذا سيسبب عبئا هائلا من حيث المرض. بغض النظر عما يقوله الناس عن المقاومة للمضادات الحيوية، فسيزداد الأمر سوءا بسبب الطريقة التي ننتج بها الطعام وكثافته".

أصبح الروبيان الهندي قادرا على المنافسة عالميا مع تكثيف المزارعين للإنتاج، وتركيز مزيد من الروبيان في الأحواض واعتماد الأنواع عالية الإنتاجية مثل الروبيان الأبيض.

تقول جينيفر كول، وهي محاضرة في الصحة العالمية وصحة الكوكب في جامعة رويال هولواي في لندن، إن المناخ الأكثر رطوبة والفيضانات المتكررة في أماكن مثل شمال شرق الهند - نتيجة لتغير المناخ - دفعت المزارعين أيضا إلى تربية الأحياء المائية.

أدى تكثيف الصناعة إلى انتشار الأمراض بسهولة أكبر بين الروبيان. هذا يمكن أن يكون له عواقب اقتصادية مدمرة للمنتجين.

نظرا إلى طبيعة الصناعة الموجهة نحو التصدير، فإن استخدام المضادات الحيوية في الروبيان في الهند يخضع لمعايير أكثر صرامة من الأشكال الأخرى للزراعة الحيوانية، كما يقول أميت كورانا، مدير برنامج النظم الغذائية المستدامة في مركز العلوم والبيئة في نيودلهي.

يجادل البعض أيضا بأن قياس حجم الإفراط في استخدام المضادات الحيوية في صناعة الروبيان الهندي يمكن أن يكون صعبا. لكن مجموعات مثل مبادرة مخاطر الاستثمار في حيوانات المزرعة والعائد تحذر من وجود دليل على الاستخدام المرتفع لأن المنتجين يقدمونه بشكل استباقي أو لتعزيز النمو.

ردا على ذلك، أصبحت الدول المستوردة أكثر صرامة بشأن الهند كمصدر للروبيان. زاد الاتحاد الأوروبي من معدل اختبار بقايا المضادات الحيوية في شحنات الروبيان الهندي، وفقا لدراسة أجريت في 2020 للقطاع لمجلة الصناعة "رفيوز إن أكواكولتشر". حتى إن المنظمين الأمريكيين لجأوا إلى رفض بعض الشحنات الهندية بعد اكتشاف المضادات الحيوية، وفقا لمجموعة صناعة المنتجين الأمريكية، اتحاد الروبيان الجنوبي.

يقول تايلر إن بعض مزارعي الروبيان الهنود قد يستخدمون المضادات الحيوية أثناء الإنتاج لكنهم يتوقفون عن فعل ذلك قبل عدة أسابيع من تصدير منتجاتهم من أجل تجنب الكشف. يجادل المنتجون بأنهم يتعرضون للشيطنة من قبل المفتشين الأجانب، مع معايير اختبار عالية للغاية تؤدي إلى نتائج إيجابية خاطئة.

مع ذلك، فقد لاحظت السلطات الهندية المخاطر الصحية والمالية لإساءة استخدام المضادات الحيوية في تربية الأحياء المائية. كتبت وزارة الثروة السمكية هذا العام إلى حكومات الولايات في جميع أنحاء الهند تحذر من مقاومة مضادات الميكروبات والضرر المحتمل للصادرات إذا لم يتم كبح استخدام المضادات الحيوية.

حذر جاتيندرا ناث سوين، سكرتير في الوزارة، من أنه يجب على السلطات "التوقف تماما عن استخدام المضادات الحيوية واتخاذ خطوات ضد المخالفين"، وفقا لموقع داون تو إيرث الإخباري.

في 2017، أطلقت حكومة الهند خطة عمل وطنية لمعالجة المشكلة الأوسع لمقاومة مضادات الميكروبات من خلال تعزيز المراقبة وزيادة الوعي حول المخاطر. حظرت بالفعل عشرات المضادات الحيوية في تربية الأحياء المائية.

مع ذلك، تقول مبادرة مخاطر الاستثمار في حيوانات المزرعة والعائد إن اللوائح الهندية أضعف من تلك الخاصة في الدول الكبرى الأخرى مثل الصين والولايات المتحدة. تقول المجموعة إنه مع قيام النظام الفيدرالي الهندي بتفويض صلاحيات مهمة إلى الولايات، ستكون المبادرات المحلية أكثر فاعلية. ثلاث ولايات هندية فقط لديها خطط عمل خاصة بها.

يجادل بعض المحللين بأنه في صناعة يكثر فيها صغار المنتجين ذوي الموارد المحدودة، يحتاج المزارعون إلى حوافز مالية لتغيير نهجهم. لا تزال المضادات الحيوية هي الخيار الأرخص، وفي كثير من الأحيان، الخيار الوحيد الذي يتخذه المزارعين لتفادي فشل الإنتاج، وفقا لمراجعات دراسة الاستزراع المائي.

تقول فيليبا ثورنتون، المحللة في مبادرة مخاطر الاستثمار في حيوانات المزرعة والعائد، "من السهل جدا بالنسبة إلينا أن نرى أن هناك حاجة لتقليل استخدام المضادات الحيوية. لكن مطالبة المزارعين - ولا سيما في الدول ذات الدخل المنخفض – بتطبيق الإجراءات البديلة سيكون أصعب، ولا سيما في غياب القدرة المالية".