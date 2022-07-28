وول ستريت تغلق على ارتفاع كبير لليوم الثاني على التوالي

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لليوم الثاني على التوالي اليوم الخميس إذ أثارت بيانات أظهرت انكماشا في الاقتصاد الأمريكي للربع الثاني على التوالي تكهنات المستثمرين عن مدى احتياج مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة بوتيرة كبيرة مثلما كان يعتقد طالما أن النمو تبطأ وهي الحجرة الأولى لإيقاف التضخم.

وحققت أغلب القطاعات على مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مكاسب وتصدرها قطاع المرافق. وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وشهدت الأسهم ارتفاعا أيضا في الجلسة السابقة عندما رفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة كمان هو متوقع وعندما هدأت تصريحات أدلى بها رئيسه جيروم بأول بعض المخاوف المتعلقة بوتيرة زيادة أسعار الفائدة.

ووفقا لبيانات أولية، زاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 48.64 نقطة أو 1.21 بالمئة ليختتم الجلسة مسجلا 4072.25 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 126.72 نقطة أو 1.09 بالمئة مسجلا 12163.72 نقطة وصعد داو جونز الصناعي 324.66 نقطة أو 1.01 بالمئة مسجلا 32522.25 نقطة.