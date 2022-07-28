بريطانيا: أسعار المنازل أصبحت أعلى من أي وقت مضى

أصبح سوق الإسكان البريطاني باهظا أكثر من أي وقت مضى بعدما تسببت زيادة في أسعار العقارات غير مواكبة لوتيرة الزيادات في الأجور، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني اليوم، بأن المنازل في إنجلترا تباع بضعف متوسط الدخل الأسري السنوي 8.7 مرة اعتبارا من مارس 2021. وهذا أعلى معدل منذ بدء التسجيل في 1991. وتعكس النتائج نقصا في العقارات في السوق وهو ما جعل الأسعار مرتفعة خلال الجائحة وزاد من أزمة تكلفة المعيشة المتنامية.

وتظل لندن المنطقة الأعلى تكلفة حيث يتحتم على الأشخاص الذين يقعون في فئة الـ10 في المائة (وهي النسبة الأدنى في سلم الدخول) للعمل 40 عاما لشراء منزل متوسط. وحتى المنازل الأرخص في العاصمة فتبلغ ضعف متوسط دخل الأسر ثماني مرات.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن العقارات الأيسر تكلفة توجد في نورث إيست فيما تكلف عمليات الشراء 12 عاما من دخل الأسر بعد خصم الضرائب في فئة الـ10 في المائة الدنيا.