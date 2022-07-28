الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها مستقرة بعد بيانات الناتج المحلي

بدأت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مستقرة اليوم الخميس بعد توقعات قاتمة من ميتا وكوالكوم وقراءة أولية أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي انكمش مرة أخرى في الربع الثاني.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 0.03 نقطة، إلى 32197.62 نقطة عند الفتح.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 في بداية التعاملات 2.52 نقطة، أو 0.06 في المائة، إلى 4026.13 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 4.06 نقطة، أو 0.03 في المائة، إلى 12036.48 نقطة.

