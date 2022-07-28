"الدار العقارية" تربح 804 ملايين درهم في الربع الثاني بارتفاع 54% 

أعلنت شركة الدار العقارية، عن زيادة بنسبة 54 في المائة في أرباح الربع الثاني اليوم الخميس، مدعومة بمبيعات قياسية بفضل قوة الطلب المحلي والعالمي.

وبلغت الأرباح العائدة على المساهمين 803.99 مليون درهم (218.91 مليون دولار) للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، مقارنة مع 520.83 مليون درهم قبل عام.

وارتفعت مبيعات المجموعة في الربع الثاني بنسبة 33 في المائة إلى 3.12 مليار درهم.

وبحسب (رويترز) قالت شركة التطوير العقاري إنها وقعت اتفاقية مع شركة مبادلة للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي للاستحواذ على أربعة أبراج تجارية هي جزء من سوق أبوظبي العالمي.

وأوضحت أن أبراج السلع والسراب والمقام والختم تبلغ مساحتها الإجمالية الصافية القابلة للتأجير 180 ألف متر مربع، وتبلغ قيمتها 4.3 مليار درهم.

