"الإمارات دبي الوطني" يربح 3.5 مليار درهم في الربع الثاني بارتفاع 42% 

سجل بنك الإمارات دبي الوطني قفزة في صافي أرباحه في الربع الثاني من العام بنسبة 42 في المائة مدفوعا بارتفاع العائدات وتراجع مخصصات انخفاض القيمة.

وارتفع صافي أرباح البنك إلى 3.5 مليار درهم (952.98 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو من 2.46 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 27 في المائة في الربع الثاني على أساس سنوي مع رفع أسعار الفائدة وشهدت وحدة البنك في تركيا دينيز بنك نموا كبيرا في القروض وزيادة في الأرباح.

ووفقا لرويترز قال البنك في بيان: "تعتبر المجموعة اليوم في وضع جيد جدا تحسبا لارتفاع أسعار الفائدة، كما أنها ستواصل الاستثمار في توسعها الدولي وقدراتها الرقمية لدعم فرص النمو في عملية الطرح المستقبلي".