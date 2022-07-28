"أبوظبي الأول" يربح 8 مليارات درهم في النصف الأول بارتفاع 50%

أعلن بنك أبوظبي الأول أن صافي أرباح المجموعة بلغ 8 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بارتفاع نسبته 50% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021.

وقال البنك، في بيان اليوم الخميس، إن إجمالي الإيرادات بلغ 12.5 مليار درهم، بارتفاع نسبته 31% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، ويشمل 3.1 مليار درهم ربحا صافيا من بيع حصة الأغلبية في شركة ماغناتي للمدفوعات.

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "على الرغم من التقلبات المتزايدة في السوق العالمية، حافظت أعمالنا الأساسية على زخم نمو يعكس قوة تنفيذ مبادرات الأعمال عبر تنوعها وتركيزنا الاستراتيجي على مواصلة توطيد علاقاتنا مع العملاء"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وأضافت : "زاد صافي الإقراض لبنك أبوظبي الأول بنحو 50 مليار درهم منذ بداية العام، ما يعد إنجازا قياسيا للمجموعة خلال نصف عام، الأمر الذي يعكس النشاط الإقليمي المزدهر وقدرات البنك المتميزة".

من جهته، قال جيمس بورديت رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول : "حققت مجموعة بنك أبوظبي الأول أداء قويا خلال الربع الثاني من عام 2022، حيث بلغ صافي الأرباح 2.9 مليار درهم.. وقد حققت كافة الأعمال الأساسية للمجموعة نموا متتابعا، نتيجة النمو مزدوج الرقم للخدمات المصرفية للاستثمار والخدمات المصرفية للشركات والأعمال التجارية على الرغم من ظروف السوق الصعبة".

