4.3 تريليون دولار القيمة السوقية للأسواق العربية بنهاية الربع الثاني .. 71 % للمملكة

سجلت القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية المدرجة تراجعا 2.86 في المائة "126.8 مليار دولار"، خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتصل إلى نحو 4.31 تريليون دولار مقارنة بنحو 4.43 تريليون دولار في في نهاية الربع الأول من العام نفسه.ووفقا لتقرير النشرة الفصلية لأداء أسواق الأوراق المالية العربية للربع الثاني 2022، تصدرت السوق المالية السعودية بقيمة سوقية 3.05 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني، تمثل نحو 70.76 في المائة من القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية.وتلت السوق السعودية، أسواق أبوظبي وقطر والكويت ودبي بقيمة سوقية بلغت نحو 542.4 مليار دولار و187.8 مليار دولار و144.4 مليار دولار و143.7 مليار دولار على التوالي، لتمثل القيمة السوقية لهذه الأسواق مجتمعة نحو 94.38 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للبورصات العربية.وبحسب التقرير، شهدت أغلبية مؤشرات أداء البورصات العربية المضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية تراجعا في نهاية الربع الثاني، اتساقا مع حالة التراجع التي شهدتها أغلبية مؤشرات الأسواق المالية العالمية وعدد من الأسواق الناشئة.وذكر التقرير أن تراجع بعض الأسواق العربية في الربع الثاني جاء انعكاسا لقرارات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وعدد من البنوك المركزية العالمية، وعدد من البنوك المركزية في الدول العربية، واستمرارا للضغوط التضخمية العالمية.وأوضح التقرير أن مؤشرات أداء عشر بورصات عربية سجلت تراجعا في ظل انخفاض مؤشرات القيمة السوقية، ما يعكس حالة الترقب التي سادت في عدد من البورصات العربية، لنتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة خلال الربع الثاني.كما كان لتراجع نشاط المستثمرين الأجانب وتراجع معدلات السيولة، أثر أدى إلى تباطؤ مؤشرات الأداء في عدد من البورصات العربية.في المقابل، شهدت ست بورصات عربية ارتفاعا في مؤشرات الأداء مدعومة بارتفاع نشاط التداولات في عدد من القطاعات الرئيسة، منها العقارات والبنوك، والاستثمار، والصناعة.، كما حفزت مواصلة حركة الإدراجات الجديدة في عدد من الأسواق المالية العربية الرئيسة أداء تلك الأسواق خلال الربع الثاني.إلى ذلك، ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في الأسهم المالية العربية مجتمعة خلال الربع الثاني من 2022 لتبلغ نحو 248 مليار دولار، مسجلة بذلك ارتفاعا بنحو 22.52 مليار دولار مقارنة بقيمة التداولات المسجلة خلال الربع السابق، علما بأن قيم التداولات في ثمان بورصات عربية ارتفعت خلال الربع الثاني.وشكلت قيم الأسهم المتداولة في أسواق السعودية وأبو ظبي ومصر والكويت وقطر، نحو 95.9 في المائة من إجمالي قيمة التداولات، فيما بلغت حصة السوق المالية السعودية نحو 53.2 في المائة من إجمالي قيمة التداول المسجلة خلال الربع الثاني.