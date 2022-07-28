تشكيل لجنة للأوقاف المجهولة في السعودية وإقرار قواعد وآليات الإبلاغ عنها

نصت قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف، على تشكيل لجنة للأوقاف المجهولة بقرار من محافظ الهيئة، تختص في أربعة مهام، هي: الاطلاع على الدراسة المقدمة بشأن الإبلاغ المقبول، والتوصية بقبول الإبلاغ ومبلغ المكافأة وبند وآلية صرفها، إلى جانب التوصية بشأن الاعتراضات الواردة من المبلغين على قرارات الهيئة بشأن بلاغات الأوقاف المجهولة، والتوصية فيما يعرض عليها في شأن تلك الإبلاغات.وطرحت الهيئة العامة للأوقاف مشروع نظام قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة لاستطلاع آراء العموم عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية لمدة شهر، ابتداء من أمس حتى 27 آب (أغسطس) 2022.ووفقا لقواعد الأوقاف المجهولة - اطلعت «الاقتصادية» على نسخة منها - تصدر الهيئة العامة للأوقاف قرارا برفض الإبلاغ أو قبوله، واعتماد مكافأة الإبلاغ، وطريقة صرفها، وأتعاب إثبات الوقف، كما تضمنت أحقية المبلغ في الاعتراض على القرارات الواردة خلال 30 يوما من تاريخ تبليغه بالقرار وإلا سقط حقه في الاعتراض.وتهدف قواعد نظام الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة إلى وضع إطار تنظيمي لعملية الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة ومعالجته، وإحياء الأوقاف وتحقيق غايات واقفيها بالمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها وتسجيلها وتوثيقها وإنفاق ريعها في مصارفها الشرعية، وتشجيع العموم على الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة.وأوضحت هيئة الأوقاف أن مشروع القواعد يهدف إلى العمل بالخطة الاستراتيجية للهيئة، ومنها: ركيزة تطوير الأنظمة وحوكمة قطاع الأوقاف المرتبط بها، مشيرة إلى أن الهدف الاستراتيجي منها هو تحديث الأنظمة لتكون أكثر مرونة وملاءمة للاحتياجات الراهنة والمستقبلية.وإضافة إلى تعزيز مبادرة تطوير الأنظمة واللوائح القائمة ذات العلاقة بالقطاع الوقفي ضمن مبادرات الهيئة، بينت الهيئة أنها أعدت هذه القواعد لتكون مرجعا لتنظيم عمليات استقبال إبلاغات الأوقاف المجهولة ومعالجتها.وفصلت قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة حالات مكافأة المبلغين، حيث نصت على أن تحدد الهيئة مكافأة المبلغ بعد قبول الإبلاغ وتقييمه وفق أحكام هذه القواعد بمبلغ مالي لا يزيد على 5 في المائة من قيمة عين الوقف، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال.وتحدد قيمة المكافأة وفقا لمعايير تبين في دليل الإجراءات لهذه القواعد، وتستحق مكافأة الإبلاغ بعد استكمال إثبات الوقف، وإقامة الهيئة ناظرة عليه، وفق الإجراءات المتبعة، وتسلمه من قبل الهيئة خاليا من الشواغل.كما بينت أن للهيئة العامة للأوقاف تحديد بنود لصرف المكافآت والتكاليف المالية اللازمة لمعالجة الإبلاغات أو استحداث بنود جديدة تحقق مصلحة الأوقاف المجهولة، وتقرر آلية صرفها.وتحظر قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة لمنسوبي هيئة الأوقاف أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة من الحصول على المكافآت المنصوص عليها في هذه القواعد، حيث شددت على أنه يقع باطلا كل تصرف بخلاف ذلك.وتسري أحكام قواعد الإبلاغ عن الأوقاف العامة والخاصة "الأهلية" والمشتركة داخل السعودية، والإبلاغات القائمة التي لم يصدر بشأنها قرارات من الهيئة قبل نفاذ هذه القواعد.وحددت قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة ثمانية شروط لقبول طلب الإبلاغ، هي أن يكون الإبلاغ عن وقف ليس له ناظر حقيقة أو حكما، وأن يكون الوقف المبلغ عنه داخلا في نطاق التطبيق المشار إليه في هذه القواعد، وألا يكون الوقف معلوما لدى الهيئة، وأن يكون الإبلاغ عن الوقف كاشفا عن تعطل مصارفه لاندثاره أو لاختفاء وقفيته.كما يشترط أن يكون الإبلاغ مدعوما بما يؤيد صحته من وسائل الإثبات المعتبرة، وألا يكون الوقف المنزوع مسجلا باسم وقف لدى الجهة النازعة، وألا توجد دعوى قائمة بشأن النظارة أو الاستحقاق في الوقف لدى القضاء، أو صدر فيها حكم نهائي مكتسب القطعية لم يمض عليه خمسة أعوام، وأن يقدم الإبلاغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.ووفقا للقواعد، على أصحاب الإبلاغات المقدمة لدى الجهات المشرفة على الأوقاف سابقا، والتي لم تباشرها الهيئة، تقديم إبلاغاتهم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، خلال 90 يوما من تاريخ صدور هذه القواعد.ونصت قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة أنه إذا تعدد المبلغون عن الوقف المجهول نفسه، كان الأسبق منهم في تقديم الإبلاغ هو الأحق بالمكافأة، ما لم تر الهيئة خلاف ذلك.وتباشر هيئة الأوقاف معالجة الإبلاغ، ولها أن تفوض المبلغ أو غيره، والاتفاق على التكاليف المالية - إن وجدت - للقيام بإجراءات معالجة الإبلاغ وإثبات الوقف ورفع التعديات الواقعة عليه - إن وجدت - وإقامة الهيئة ناظرة عليه، وتسليمه للهيئة خاليا من الشواغل، على أن تكون إجراءات معالجة الإبلاغ وإقفاله وفقا لأحكام هذه القواعد ودليل إجراءاتها.كما أشارت إلى إصدار الهيئة العامة للأوقاف دليل إجراءات يعتمد من قبل محافظ الهيئة.