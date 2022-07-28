«الذهب الأخضر» ضحية الجفاف في إسبانيا .. صادرات بقيمة 3.6 مليار يورو على المحك

في ظل درجات حرارة شديدة، يتفقد فيليبي إلفيرا أغصان أشجار الزيتون الخاصة به المزروعة على إحدى التلال الترابية في جنوب إسبانيا.يقول الرجل البالغ 68 عاما "لا يوجد زيتون عليها كل شيء جاف، اعتدنا على نقص المياه، لكن ليس لهذا الحد".ويملك فيليبي وابنه مزرعة زيتون مساحتها 100 هكتار في مقاطعة خاين الجنوبية في الأندلس، وهي منطقة تنتج الجزء الأكبر من زيت الزيتون في البلاد. لكن موجة الجفاف الشديد التي تجتاح معظم أنحاء إسبانيا، تهدد محصولهما هذا العام.ويشير إلى أن المنطقة كانت تتلقى 800 لتر من الأمطار لكل متر مربع، لكن هذه الكمية ستتراجع إلى النصف هذا العام، يسوء الوضع عاما تلو الآخر".ووفقا لـ"الفرنسية"، أثرت موجات الحر الاستثنائية الثلاث في إسبانيا منذ أيار (مايو) الماضي سلبا على محاصيلها من الزيتون أو "الذهب الأخضر" التي كانت أصلا ضحية شتاء جاف بشكل غير طبيعي شهدته الدولة الأوروبية.ويشرح خوان كارلوس هيرباس، الخبير في اتحاد المزارعين COAG، أن "أشجار الزيتون مقاومة لشح المياه". لكن عندما يصبح الجفاف شديدا، فإن الأشجار "تنشط آليات لحماية نفسها، فهي لا تموت، لكنها تتوقف عن إنتاج الثمار".ويتوقع هيرباس، أن يكون حصاد الزيتون من الأراضي غير المروية أقل من 20 في المائة من متوسط الأعوام الخمسة الماضية، مشيرا إلى أن المحصول من الأراضي المروية سيكون ما بين 50 و60 في المائة فقط من هذا المتوسط، لكن احتياطيات المياه تتضاءل.وتفيد روساريو خيمينيز أستاذة الهيدرولوجيا في جامعة خاين، بأن نهر الوادي الكبير الذي يمد الأندلس بجزء كبير من مياهه، يشهد "حالة مأساوية للغاية" بسبب قلة الأمطار.أما الخزانات التي يغذيها النهر فهي ممتلئة حتى 30 في المائة فقط من طاقتها القصوى، وفق وزارة التحول البيئي الإسبانية.وتضيف خيمينيز "بعضها ممتلئ بنسبة 10 في المائة فقط من طاقته، وهذا يعني أنها جافة عمليا، ولاحظ المزارعون تغيرات في الأعوام الأخيرة.يقول هيرباس "لا يقتصر الأمر على تواتر هطول الأمطار فحسب، بل عندما تهطل، فإنها تهطل بغزارة، وبالتالي تتدفق المياه دون أن تتشربها الأرض".وأظهرت دراسة نشرتها هذا الشهر مجلة "نايتشر جيوساينس" أن أجزاء من البرتغال وإسبانيا أصبحت أكثر جفافا مما كانت عليه منذ ألف عام بسبب نظام الضغط الجوي المرتفع.ومن المتوقع أن تتفاقم هذه الظاهرة، ما يعرض محاصيل، مثل الزيتون والعنب، للخطر، وبالتالي تضع منتجا رئيسا للاقتصاد على المحك: توفر إسبانيا نحو نصف كمية زيت الزيتون في العالم. وتبلغ قيمة صادراتها من هذا "الذهب الأخضر" نحو 3.6 مليار يورو سنويا.وكان زيت الزيتون جزءا أساسيا من النظام الغذائي لمناطق البحر الأبيض المتوسط منذ آلاف السنين، وتغطي أشجار الزيتون عديدا من سفوح التلال في جنوب إسبانيا، وهي غالبا ما تكون غير مناسبة لمحاصيل أخرى.ويقول هيرباس "يعتمد عديد من القرى هنا بشكل كلي على أشجار الزيتون، دون زيتون لا إيرادات".ويشير اتحاد المزارعين COAG إلى أن سبعة من كل عشرة هكتارات من أراضي الزيتون المزروعة في إسبانيا غير مروية.ومع ارتفاع درجات الحرارة، فإن 80 في المائة من مزارع أشجار الزيتون غير المروية في الأندلس قد لا تعود مناسبة لزرع الزيتون، أو على الأقل لبعض أنواع المحاصيل.كما أن الجودة قد تنخفض، لأن المزارعين سيضطرون لقطف الثمار مبكرا، قبل أن تنضج تماما، وفق ما كتب الاتحاد في تقرير حديث. وقد يبدأ بعض المزارعين بالتفكير في ري أراضيهم، لكن ذلك من شأنه استنزاف الخزانات أكثر. بالعودة إلى مزرعته، كان إلفيرا مدركا تماما للمشكلة، وعلق قائلا "لا يمكننا استنزاف الموارد، الجميع يحتاج إلى المياه. بصراحة، لا أعرف كيف سنتعامل مع الوضع".