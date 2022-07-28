الأسهم السعودية تستعيد مستويات 12 ألف نقطة .. الشركات الصغيرة والمتوسطة تعزز الربحية

واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثانية لتغلق عند 12052 نقطة رابحة 87 نقطة بنحو 0.74 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 11 نقطة بنحو 0.67 في المائة ليغلق عند 1664 نقطة، ليظهر أن الأسهم الصغيرة والمتوسطة أسهمت بشكل أكبر في ربحية المؤشر، حيث كان أداء الأسهم القيادية دون المؤشر العام.واستطاعت السوق استعادة 12 ألف نقطة بعدما عجزت عنها في الجلسات القليلة الماضية، وتحتاج السوق إلى الاستقرار أعلى منها وتجاوز 12200 نقطة لاستعادة الزخم الإيجابي وتعويض ما فقد خلال موجة التراجع من أعلى المستويات في أيار (مايو) ودون ذلك ستبقى السوق عرضة لعودة الضغوط البيعية وسيطرتها على مسار السوق.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 12004 نقاط، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 12097 نقطة رابحا 1.1 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلق المؤشر عند 12052 نقطة رابحا 87 نقطة بنحو 0.74 في المائة. وارتفعت السيولة 6.2 في المائة بنحو 316 مليون ريال لتصل إلى 5.4 مليار ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 16 في المائة بنحو 25 مليون سهم لتصل إلى 138 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 1 في المائة بنحو 2.6 ألف صفقة لتصل إلى 305 آلاف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، واستقرار "الأدوية". وتصدر المتراجعة "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 0.95 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بنحو 0.79 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنحو 0.44 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الطاقة" بنحو 2.4 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنحو 2.1 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 2.1 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنحو 25 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنحو 23 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 8 في المائة بقيمة 421 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "المتقدمة" بنحو 5.5 في المائة ليغلق عند 48.95 ريال، يليه سهم "مجموعة تداول" بنحو 4.2 في المائة ليغلق عند 213 ريالا، وحل ثالثا سهم "وقت اللياقة" بنحو 3.8 في المائة ليغلق عند 107.80 ريال. وفي المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "المتحدة للتأمين" بنحو 9.8 في المائة ليغلق عند 11.68 ريال، يليه سهم "البحر الأحمر" بنحو 9.5 في المائة ليغلق عند 25.60 ريال، وحل ثالثا سهم "جي آي جي" بنحو 3.7 في المائة ليغلق عند 24.06 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة 434 مليون ريال، يليه سهم "الإنماء" بقيمة 400 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "أرامكو السعودية" بقيمة 302 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية