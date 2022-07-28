«نمو» تكسب 32 نقطة بتداولات 21 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 32 نقطة بنحو 0.15 في المائة لتغلق عند 20823 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 2 في المائة بنحو 464 ألف ريال لتصل إلى 21 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 8 في المائة بنحو 26 ألف سهم لتصل إلى 289 ألف سهم، أما الصفقات فارتفعت 30 في المائة بنحو 440 صفقة لتصل إلى 1.9 ألف صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة "أكاديمية التعلم" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 51 ريالا، يليه "حديد وطني" بنحو 3.6 في المائة ليغلق عند 53.90 ريال، وحل ثالثا "كير" بنحو 3.5 في المائة ليغلق عند 59 ريالا. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "إنماء الروابي" بنحو 6.3 في المائة ليغلق عند 20 ريالا، يليه "تدوير" بنحو 5.5 في المائة ليغلق عند 70.40 ريال، وحل ثالثا "بنان" بنحو 4.7 في المائة ليغلق عند 46.85 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "فاديكو" بقيمة 4.8 مليون ريال، يليه سهم "كير" بقيمة ثلاثة ملايين ريال، وحل ثالثا سهم "أكاديمية التعلم" بقيمة مليوني ريال.