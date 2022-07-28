«نمو» تكسب 32 نقطة بتداولات 21 مليون ريال

وتصدر الأسهم المرتفعة "أكاديمية التعلم" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 51 ريالا، يليه "حديد وطني" بنحو 3.6 في المائة ليغلق عند 53.90 ريال، وحل ثالثا "كير" بنحو 3.5 في المائة ليغلق عند 59 ريالا. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "إنماء الروابي" بنحو 6.3 في المائة ليغلق عند 20 ريالا، يليه "تدوير" بنحو 5.5 في المائة ليغلق عند 70.40 ريال، وحل ثالثا "بنان" بنحو 4.7 في المائة ليغلق عند 46.85 ريال.
وكان الأعلى تداولا سهم "فاديكو" بقيمة 4.8 مليون ريال، يليه سهم "كير" بقيمة ثلاثة ملايين ريال، وحل ثالثا سهم "أكاديمية التعلم" بقيمة مليوني ريال.
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