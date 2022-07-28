صعود جماعي للبورصات الخليجية بدعم أرباح قوية للشركات .. و«المصرية» تتراجع 0.7 %

أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الرئيسة في الخليج على ارتفاع أمس مع استقرار أسعار النفط وصعود مؤشر دبي مدعوما بأرباح قوية للشركات.وبحسب "رويترز"، ارتفع المؤشر القطري 1.7 في المائة بدعم من أسهم البنوك، بقيادة سهم مصرف قطر الإسلامي الذي قفز 2.6 في المائة وسهم مصرف الريان المتوافق مع الشريعة 3.8 في المائة.وفي دبي، ارتفع المؤشر الرئيس 0.4 في المائة مدعوما بصعود سهم شركة إعمار العقارية القيادي 1.5 في المائة وسهم بنك دبي الإسلامي 0.9 في المائة بعد أن سجل البنك أرباحا صافية في الربع الثاني بلغت 1.34 مليار درهم "365 مليون دولار" ارتفاعا من 1.01 مليار درهم قبل عام.وصعد سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" 2.6 في المائة بعد أن سجلت صافي ربح ربع سنوي قدره 152.2 مليون درهم مقارنة بـ148 مليون درهم قبل عام، وبعدما وافق مجلس الإدارة على زيادة نسبة الملكية الأجنبية إلى 100 في المائة.وزاد مؤشر أبوظبي 0.3 في المائة مدفوعا بصعود سهم شركة أدنوك للحفر 2.7 في المائة بعد أن أعلنت فوزها بعقود بقيمة ملياري دولار للمشاركة في تطوير مشروع غشا العملاق للغاز الطبيعي والمملوك لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك".وارتفع مؤشر البحرين 0.4 في المائة إلى 1897 نقطة. وصعد مؤشر مسقط 2 في المائة إلى 4509 نقاط. وزاد مؤشر الكويت 0.3 في المائة إلى 8639 نقطة.وفي القاهرة، تراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.7 في المائة إلى9287 نقطة، على خلفية هبوط سهم شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية 0.4 في المائة.واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم إلى البيع، مسجلين صافيا بلغ نحو 1.5 مليون جنيه. بينما اتجهت تعاملات العرب نحو الشراء مسجلين صافيا بلغ 1.23 مليون جنيه. كما اتجهت تعاملات الأجانب إلى الشراء في الأسهم، مسجلين صافيا بلغ 266.24 ألف جنيه.