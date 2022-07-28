«فنتك» لـ"الاقتصادية": 90 شركة تقنية مالية تعمل في السعودية .. وتلقينا 500 طلب

قال لـ "الاقتصادية" نزار الحيدر المدير العام المكلف لمبادرة فنتك، إن عدد شركات التقنية المالية في المملكة بلغ نحو 90 شركة، مشيرا إلى دخول نحو 12 شركة جديدة في القطاع ووجود نحو 500 طلب لدى "فنتك" حاليا.جاء ذلك على هامش الحفل الختامي لبرنامج مسرعة "فنتك" في نسخته الثانية بمشاركة 12 شركة تقنية مالية، برعاية الدكتور فهد المبارك محافظ البنك المركزي السعودي، ومحمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية.وأوضح الحيدر أن الدعم غير المحدود المقدم من البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، جعل المملكة مهدا للابتكار والتطوير في قطاع خدمات ومنتجات التقنية المالية، والوصول بها إلى مصاف الدول والمجتمعات المتقدمة، فضلا عن توسعة وتعميق القطاع المالي.وأضاف أن البرنامج نجح في دعم وتمكين رواد الأعمال من اتخاذ خطوات أكبر لتطوير حلول ومنتجات شركاتهم الناشئة للتقنية المالية، مبينا أن النسخة الثانية هي امتداد لنجاحات النسخة الأولى 2021 التي ضمت عشرا من شركات قطاع التقنية المالية.وقدمت الشركات المشاركة العروض النهائية لأعمالها وحلولها المبتكرة، من خلال ورش العمل والجلسات الاستشارية التي أسهمت في تطوير استراتيجية منتجاتهم، ونماذج أعمالهم، وتمكينهم من الحصول على نصائح قيمة وإرشاد من خبراء محليين وعالميين.وأكد محافظ البنك المركزي السعودي، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية في كلمة لهما خلال الحفل دعم البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية لرواد الأعمال في قطاع التقنية المالية.وأوضح الدكتور المبارك في كلمته الافتتاحية أن دور شركات التقنية المالية الناشئة لا يقتصر على تقديم الخدمات المالية بطرق مبتكرة وحديثة، بل يمتد إلى دعم حركة الاقتصاد بمختلف مجالاته، مؤكدا سعيه في تطوير هذا القطاع في ظل الاستراتيجية الوطنية الطموحة التي أعلنها أخيرا ولي العهد رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، وتحت رعاية برنامج تطوير القطاع المالي "أحد برامج رؤية المملكة 2030" تحقيقا لتطلعات القيادة لتكون المملكة موطنا للتقنية المالية.بدوره أشار القويز إلى أن قطاع التقنية المالية أصبح هو القطاع الأول في استثمارات رأس المال الجريء في المملكة من حيث عدد الصفقات تماشيا مع رؤية المملكة 2030 في أن تكون المملكة رائدة في القطاع المالي ومواكبة للثورة التقنية المتسارعة في السوق المالية، عبر بناء أطر تنظيمية تستقطب نماذج أعمال ابتكارية وتقنيات ناشئة لديها القدرة على نقل صناعة الخدمات المالية إلى آفاق جديدة نحو تسهيل التمويل وتحفيز الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتحفيز البيئة التقنية المالية من خلال تطوير البنية الأساسية ودعم رواد الأعمال.وقد قدم مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال "واعد" "الشريك الداعم لبرنامج "مسرعة فنتك" خلال الحفل منحا مالية لثلاث من شركات التقنية المالية المشاركة، حصلت بموجبه على منحة مالية قيمتها 50 ألف ريال لكل منها، إضافة إلى خدمات حاضنة الأعمال التي تقدمها "واعد"، ودعمها للشركات المشاركة خلال تقديمهم على فرص الاستثمار، الجدير بالذكر أن مركز "واعد" أسس لتسريع نمو الشركات الرائدة في المملكة من خلال الاستثمار في القطاعات ذات النسب الأعلى في إحداث النمو والتقدم في منظومة ريادة الأعمال المحلية، كقطاع التقنية المالية وقطاع التقنيات العميقة.كما صاحب الحفل الختامي لبرنامج "مسرعة فنتك" معرض آخر شاركت فيه 21 من شركات التقنية المالية المشاركة في النسختين الأولى والثانية، استعرضت من خلاله حلولهم ومنتجاتهم المبتكرة أمام ضيوف الحفل من المستثمرين والبنوك والشركاء المحتملين وغيرهم من الجهات الفاعلة في منظومة الابتكار وريادة الأعمال، ومجتمع التقنية المالية، وأظهرت الشركات المشاركة في النسختين تقدما وتطورا ملحوظا من حيث تطوير منتجات مالية مبتكرة، تلامس احتياجات المجتمع بشكل أساسي، وتطور حلولا استباقية للتحديات الملحة.يذكر أن "فنتك السعودية" هي مبادرة أطلقها البنك المركزي السعودي بالشراكة مع هيئة السوق المالية في أبريل 2018، لتحويل المملكة إلى وجهة للابتكار في التقنية المالية، وإيجاد منظومة مزدهرة ومسؤولة من خلال دعم تطوير البنية التحتية اللازمة لنمو هذا المجال، وبناء القدرات والمواهب التي تتطلبها شركات التقنية المالية، إلى جانب دعم رواد الأعمال في كل مرحلة من مراحل تطورهم.