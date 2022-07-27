وول ستريت تغلق على ارتفاع حاد بعد رفع الفائدة الأمريكية

قفزت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء، وفي مقدمتها ناسداك، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية وتعليقات من جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي طمأنت المستثمرين.

وزادت الأسهم مكاسبها التي أثارتها تقارير فصلية متفائلة من مايكروسوفت وألفابت عززت المعنويات حيال موسم أرباح الشركات، وبحسب البيانات أنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي جلسة التداول مرتفعا 102.27 نقطة، أو 2.58 بالمئة، إلى 4023.32 نقطة.

وفيما قفز المؤشر ناسداك المجمع 465.28 نقطة، أو 4.02 بالمئة ليغلق عند 12027.86 نقطة ليسجل بذلك أكبر مكاسب له في يوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ أبريل 2020، أغلق مؤشر داو جونز مرتفعا 432.05 نقطة، أو 1.3 بالمئة، إلى 32196.00 نقطة.

وجاء تحرك المركزي الأمريكي اليوم بعد زيادة للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الشهر الماضي وزيادات أصغر حجما في مايو ومارس في إطار مسعى مجلس الاحتياطي لتهدئة التضخم.وزيادة الفائدة الأمريكية اليوم كانت متوقعة على نطاق واسع بين المستثمرين.

وقال باول في مؤتمر صحفي عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه لا يعتقد أن الاقتصاد الأمريكي حاليا في ركود لكنه يتباطأ.