بنوك أوروبية تجنب مخصصات للغرامات أمريكية بسبب "واتساب"

بدأت بنوك أوروبية تجنيب مخصصات لتغطية غرامات محتمل صدورها من قبل السلطات الرقابية الأمريكية جراء استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في العمل بشكل غير مرخص، ومن أبرز هذه التطبيقات واتساب.



وأعلنت مجموعة كريدي سويس جروب المصرفية السويسرية اليوم الأربعاء تخصيص 200 مليون دولار لتغطية أي غرامات محتملة بسبب استخدام العاملين في المجموعة قنوات تواصل إلكترونية غير مرخصة في العمل.

وكانت السلطات الأمريكية قد حصضلت على غرامات بنحو مليار دولار من عدة بنوك استثمار أمريكية بسبب استخدامات تطبيقات التواصل بطريقة غير مرخص بها في الاتصالات الخاصة بعمل هذه البنوك.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مجموعة دويتشه بنك المصرفية الألمانية رفعت مخصصات تغطية تحقيقات الأجهزة الرقابية بما في ذلك تحقيقات استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي بمقدار 167 مليون دولار.

وبدأت المجموعة المصرفية الألمانية استخدام تطبيق جديد في نظام الهواتف المحمولة الخاصة بها يستطيع أرشفة رسائل تطبيق واتساب، في حين وافق اعضاء مجلس إدارتها على خصم حوالي 75 ألف يورو من مستحقات كل منهم للمساهمة في تغطية نفقات قضية واتسآب.



وفيما أكدت مجموعة يو.بي.إس جروب المصرفية السويسرية تعاونها في التحقيقات الأمريكية، لم يعلن بنك باركليز البريطاني تورطه في هذه المخالفة، إلا أكد تواصله مع السلطات الأمريكية بشأن هذه التحقيقات.