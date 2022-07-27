لتهدئة التضخم .. «الفيدرالي» يرفع الفائدة 75 نقطة ويتعهد بزيادات غير عادية

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي مرة أخرى، أمس، بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، مشيرا إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في معركته المستمرة للحد من ضغوط الأسعار المتزايدة.

وهذه الزيادة هي الثانية على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس، ورابع مرة ترفع فيها الفائدة هذا العام، مع تحرك حكام الفيدرالي بقوة لتهدئة أقوى زيادة في التضخم منذ أكثر من أربعة عقود، تجنبا للركود في أكبر اقتصاد في العالم.

وفي قرار تم اتخاذه بالإجماع، رفعت اللجنة سعر فائدة الأموال الاتحادية لليلة واحدة إلى نطاق بين 2.25 في المائة و2.50 في المائة، وسط توقعات بزيادات مستمرة في تكاليف الاقتراض على الرغم من أدلة على تباطؤ الاقتصاد.

وعلى الإثر قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر إن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال "مرتفعا للغاية"، بما يعكس اختلالات العرض والطلب المرتبطة بالجائحة وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار الأوسع.

وأضاف أن رفع سعر الفائدة من جديد بمعدل "كبير على نحو غير عادي" قد يكون ضروريا خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي في أيلول (سبتمبر)، كجزء من محاولات تهدئة التضخم.

وقال إنه لا يوجد خيار آخر غير خفض التضخم، واستعادة استقرار الأسعار هو شيء "يجب أن نفعله".

واستبعد الدخول في مرحلة الركود قائلا، "مجالات كثيرة في الاقتصاد الأمريكي تبلي بلاء حسنا.. ولا أعتقد أن الاقتصاد في ركود".

من جانبه، أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البيانات تظهر "ضعف الإنفاق والإنتاج" على الرغم من الزيادة القوية في استحداث الوظائف.

وقال الاحتياطي الفيدرالي في بيان صدر بعد اجتماع لجنته النقدية "تباطأت مؤشرات الإنفاق والإنتاج في الفترة الأخيرة. ومع ذلك ظلت فرص العمل مرتفعة في الأشهر الماضية ولا يزال معدل البطالة منخفضا".

وهي الزيادة الرابعة على التوالي في سعر الفائدة: ربع نقطة في آذار (مارس) ونصف نقطة في أيار (مايو) وثلاثة أرباع نقطة في حزيران (يونيو) - وهي الأعلى منذ 1994.

وأضاف البيان أن "اللجنة النقدية تتوقع أن الزيادات الجديدة في معدلات الفائدة ستكون مناسبة".

واتخذ البنك المركزي الذي عادة ما يزيد الفائدة بربع نقطة، خطوة كبيرة في محاولة لكبح التضخم الذي وصل في يونيو إلى مستوى قياسي جديد منذ أكثر من 40 عاما عند 9.1 في المائة خلال عام. وتؤكد اللجنة النقدية مرة أخرى أنها "متنبهة لمخاطر التضخم".

والهدف من هذه الزيادات في معدلات الفائدة هو جعل الائتمان أكثر تكلفة لإبطاء الاستهلاك والاستثمار وفي نهاية المطاف تخفيف الضغط عن الأسعار.

تم اتخاذ القرار بإجماع الأعضاء الـ12 الذين صوتوا عليه، فقد انعقدت اللجنة النقدية بكامل أعضائها لأول مرة منذ 2013.

وعليه، قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 75 نقطة أساس من 2.25 إلى 3 في المائة، كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 75 نقطة أساس من 1.75 إلى 2.5 في المائة.

كما رفع مصرف قطر المركزي سعر فائدة الإيداع 75 نقطة أساس إلى 3 في المائة بالتوازي مع زيادة مماثلة في سعر الفائدة القياسي من الفيدرالي الأمريكي.

وزاد المصرف سعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) 75 نقطة أساس إلى 3.25 في المائة وسعر فائدة الإقراض 50 نقطة أساس إلى 3.75 في المائة.

وفي البحرين، رفع مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة الرئيس على ودائع الأسبوع الواحد بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25 في المائة.

ورفع مصرف البحرين المركزي أيضا سعر فائدة الإيداع لليلة واحد 75 نقطة أساس إلى 3 في المائة وسعر فائدة الإيداع لأربعة أسابيع إلى 4 في المائة وسعر فائدة الخصم إلى 4.5 في المائة.

كما رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.25 في المائة إلى 2.5 في المائة ابتداء من اليوم الخميس.

وقال بنك الكويت المركزي إنه تقرر أيضا إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو) وسندات وتورق (المركزي) ونظام قبول الودائع لأجل وأدوات التدخل المباشر، إضافة إلى أدوات الدين العام.

في سياق متصل بالاقتصاد الأمريكي، تراجع العجز التجاري الأمريكي في السلع بشكل حاد في يونيو وسط زيادة في الصادرات، وهو ما قد يهدئ من المخاوف المتعلقة باحتمال أن يكون الاقتصاد قد انكمش مرة أخرى في الربع الثاني.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن العجز في تجارة السلع هبط 5.6 في المائة إلى 98.2 مليار دولار الشهر الماضي.

وارتفعت صادرات السلع 4.4 مليار دولار إلى 181.5 مليار دولار. وانخفضت واردات السلع 1.5 مليار دولار إلى 279.7 مليار دولار. ومن المرجح أن تساعد المساهمة المتوقعة لتراجع العجز التجاري في الناتج المحلي الإجمالي في تعويض الهبوط المتوقع في المخزونات.

ويعتقد أن تباطؤ إنفاق المستهلكين في الربع الأخير أدى إلى أثناء الشركات عن الحفاظ على الوتيرة القوية نفسها من مراكمة المخزونات كما في الربع الأول. وقلصت التجارة نمو الناتج المحلي الإجمالي لسبعة فصول متتالية.

كما ذكرت وزارة التجارة الأربعاء، أن مخزونات الجملة ارتفعت 1.9 في المائة في يونيو، بينما زادت مخزونات التجزئة 2 في المائة.

إلى ذلك، هبطت عقود شراء المساكن القائمة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يونيو، إذ استمر تزايد فوائد القروض العقارية وارتفاع أسعار المنازل في الحد من القدرة الشرائية للمشترين الذين يدخلون السوق للمرة الأولى.

وقالت الرابطة الوطنية للسماسرة العقاريين إن مؤشرها لمبيعات المساكن القائمة، على أساس العقود الموقعة، تراجع 8.6 في المائة إلى 91.0 نقطة الشهر الماضي.