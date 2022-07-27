4.3 تريليون دولار القيمة السوقية للأسواق العربية في الربع الثاني 2022.. 71 % للسعودية

شهدت القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية المدرجة تراجعا بنحو 126.8 مليار دولار أي بنسبة 2.86 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتصل إلى حوالي 4.31 تريليونات دولار مقارنة بنحو 4.43 تريليون دولار في في نهاية الربع الأول من عام 2022.

ووفقا لتقرير النشرة الفصلية لأداء أسواق الأوراق المالية العربية للربع الثاني 2022 الصادر اليوم، تصدر السوق المالية السعودية للأسواق المالية العربية، حيث بلغت قيمتها السوقية في نهاية الربع الثاني من عام 2020 نحو 3.05 تريليون دولار، حيث تمثل هذه القيمة نحو 70.76 في المائة من القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية،، تليها أسواق كل من أبو ظبي وقطر والكويت ودبي بقيمة سوقية بلغت نحو 542.4 مليار دولار و 187.8 مليار دولار و 144.4 مليار دولار و 143.7 مليار دولار على التوالي، لتمثل القيمة السوقية لهذه الأسواق مجتمعة نحو 94.38 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للبورصات العربية.