النفط يستقر بفعل تبدد المخاوف من ضعف الطلب .. "برنت" عند 104.5 دولار

استقرت أسعار النفط اليوم مع تبديد المخاوف من ضعف الطلب أثر بيانات أظهرت انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش، سجلت العقود الآجلة لخام برنت 104.55 دولار للبرميل، مرتفعة 15 سنتا، أو 0.1 في المائة. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا، أو 0.5 في المائة، إلى 95.25 دولار للبرميل.

وبعد تسوية أمس الثلاثاء، قال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت أربعة ملايين برميل الأسبوع الماضي.

ويزيد هذا بأربعة أمثال عن الانخفاض الذي توقعه محللون في استطلاع أجرته "رويترز".

وقال ليون لي، المحلل لدى سي.إم.سي ماركتس ومقرها شنغهاي "ينبغي أن يدعم التراجع الحاد في المخزونات أسعار النفط، لكن الانتعاش كان محدودا بسبب المخاوف حيال الضعف المحتمل في الطلب، وصرح البيت الأبيض بأنه سيسحب المزيد من الاحتياطيات الاستراتيجية".

وأضاف أن احتمال إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي عن رفع حاد لسعر الفائدة في وقت لاحق اليوم يضغط أيضا على المعنويات ويحد من ارتفاع أسعار النفط.