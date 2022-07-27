"البلاد" يربح 511 مليون ريال في الربع الثاني بارتفاع 23%

أعلن بنك البلاد عن النتائج المالية للربع الثاني من 2022 حيث سجل أرباح بلغت 511 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة مقابل أرباح 416.1 مليون ريال في الربع المماثل من 2021 بارتفاع 22.8%.

وقالت البنك في بيان اليوم: "ارتفع صافي الدخل نتيجة لارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 11٪ ، وذلك نتيجة للارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية، وتوزيعات الأرباح، ومكاسب تحويل عملات أجنبية ودخل العمليات الأخرى. وقابلها، انخفاض في دخل وأتعاب العمولات صافي ومكاسب (خسائر) الاستثمارات. من جانب آخر فقد ارتفع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 2٪، وذلك نتيجة الارتفاع في مصاريف عمومية وإدارية أخرى ومصاريف الرواتب وما في حكمها والاستهلاكات والاطفاء وقابلها انخفاض في مخصص خسائر ائتمانية متوقعة".