تراجع أرباح "كريدي سويس" خلال الربع الثاني بنسبة 29%

أعلنت مجموعة كريدي سويس جروب المصرفية السويسرية اليوم الأربعاء تسجيل خسائر صافية خلال الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 1.59 مليار فرنك سويسري مقابل أرباح صافية بقيمة 253 مليون فرنك خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما بلغت خسائر المجموعة قبل حساب الضرائب خلال الربع الثاني من العام الحالي 1.17 مليار فرنك، مقابل أرباح قبل حساب الضرائب خلال الفترة نفسها من العام الماضي بقيمة 813 مليون فرنك. وكانت خسائر التشغيل بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 442 مليون فرنك مقابل أرباح تشغيل بعد المتغيرات الموسمية بقيمة 1.31 مليار فرنك خلال الربع الثاني العام الماضي.

ووصف توماس جوتشتاين الرئيس التنفيذي للمجموعة السويسرية نتائج الربع الثاني بأنها مخيبة للآمال، وخاصة في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية، وتأثرت أيضا بارتفاع مخصصات المشكلات القانونية وغيرها من العوامل.

وتراجع صافي إيرادات كريدي سويس خلال الربع الثاني بنسبة 29% سنويا إلى 3.65 مليار فرنك مقابل 5.10 مليار فرنك خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت الإيرادات بعد حساب المتغيرات الموسمية 3.82 مليار فرنك بانخفاض نسبته 27% سنويا.

وتراجعت قيمة الأصول التي تديرها المجموعة خلال الربع الثاني إلى 1.45 تريليون فرنك مقابل 1.63 تريليون فرنك في العام الماضي.