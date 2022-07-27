"الإنماء" يربح 925 مليون ريال في الربع الثاني بارتفاع 30%

أعلن مصرف الإنماء عن النتائج المالية للربع الثاني من 2022 حيث سجل أرباح بلغت 925.1 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة مقابل أرباح 710.3 مليون ريال في الربع المماثل من 2021 بارتفاع 30.24%.

وقالت البنك في بيان اليوم: "ارتفع صافي الدخل نتيجة ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 16.9% ويعود ذلك بشكل رئيس الى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، الدخل من رسوم الخدمات المصرفية، ودخل الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، ودخل تحويل العملات، والدخل من العمليات الأخرى.

وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 4.9% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق نتيجة إرتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف رواتب الموظفين وقابل ذلك انخفاض في مصروف خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 29.9%".