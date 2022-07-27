السعودية واليونان إلى مرحلة شراكة استراتيجية

عقد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، أمس، في قصر مكسيموس مقر رئاسة الوزراء في العاصمة اليونانية أثينا، اجتماعا ثنائيا استعرضا خلاله أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، والفرص الواعدة في مختلف المجالات، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأحداث في المنطقة.

وكان ولي العهد قد وصل إلى اليونان أمس في زيارة رسمية، وفي مقدمة مستقبليه لدى وصوله إلى مطار أثينا الدولي، بيكرامينوس نائب رئيس الوزراء اليوناني.

وشهد ولي العهد ورئيس الوزراء اليوناني توقيع اتفاقية إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي – اليوناني، كما شهدا تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين، وهي: اتفاقية في مجال الطاقة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة، واتفاقية بشأن التعاون في مجال مكافحة الجريمة، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي، واتفاقية للتعاون في المجال العسكري، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون العلمي والتقني، وبرنامج تعاون فني في مجالات المقاييس والجودة، واتفاقية تعاون في مجال الوثائق والأرشفة، واتفاقية الكيبل البحري.

وتعكس زيارة ولي العهد، لليونان، كونها الأولى على مستوى قيادة المملكة، حرصه على مد الجسور، وبناء العلاقات مع مختلف الدول الأوروبية، والتطور الملموس الذي شهدته العلاقات السعودية - اليونانية أخيرا، وما واكبه من حراك مشترك للتعاون في المجالات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والأمنية، والثقافية، والسياحية، في ضوء رؤية 2030 وأولويات التنمية في اليونان.