النفط ينعش معظم البورصات الخليجية .. ومؤشر أبوظبي يخالف الاتجاه

انتعش معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج أمس وسط ارتفاع أسعار النفط رغم أن مؤشر أبوظبي خالف الاتجاه ليغلق على انخفاض.وارتفعت أسعار النفط الخام، المحفز الرئيس للأسواق المالية في الخليج، لليوم الثاني على التوالي بفعل مخاوف متزايدة بشأن شح الإمدادات الأوروبية بعد أن قطعت روسيا، مورد الطاقة الرئيس للقارة، إمدادات الغاز عبر خط أنابيب رئيس.وتعطلت إمدادات النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز في أوروبا بسبب مجموعة من العقوبات الغربية وخلافات الدفع مع روسيا منذ التدخل في أوكرانيا في 24 شباط (فبراير).وبحسب "رويترز" ارتفع المؤشر القطري 0.6 في المائة إلى 12882 نقطة، مدعوما بصعود سهم "قطر للملاحة" 5 في المائة.واختتم المؤشر الرئيس في دبي التعاملات مرتفعا 0.4 في المائة إلى 3247 نقطة، بقيادة سهم "إعمار العقارية" الذي زاد 1.1 في المائة.وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 0.4 في المائة إلى 9550 نقطة، متأثرا بانخفاض 1.7 في المائة في شركة إي آند‭‬ التي كانت تسمى سابقا "اتصالات".وارتفع مؤشر البحرين 0.4 في المائة إلى 1897 نقطة. صعد مؤشر مسقط 2.8 في المائة إلى 4419 نقطة. زاد مؤشر الكويت 0.5 في المائة إلى 8615 نقطة.في القاهرة ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1 في المائة إلى 9350 نقطة مدعوما بزيادة 1.5 في المائة في سهم البنك التجاري الدولي، بعد يوم واحد من إعلانه ارتفاعا في أرباح الربع الثاني.واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم إلى الشراء، مسجلين صافيا بلغ نحو 68.19 مليون جنيه. كما اتجهت تعاملات العرب نحو الشراء مسجلين صافيا بلغ 49.28 مليون جنيه. بينما اتجهت تعاملات الأجانب إلى البيع في الأسهم، مسجلين صافيا بلغ 117.47 مليون جنيه.