وول ستريت تنخفض استباقا للرفع الرابع للفائدة وسط مخاوف ضعف الإنفاق

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم الثلاثاء، إذ أدى تحذير وول مارت بشأن الأرباح إلى انخفاض أسهم التجزئة، كما غذت بيانات ثقة المستهلكين الضعيفة بشكل استثنائي المخاوف بخصوص الإنفاق.

وهوت أسهم وول مارت بعد أن خفضت شركة البيع بالتجزئة توقعات أرباحها للعام بأكمله في وقت متأخر أمس الاثنين. وعزت الشركة ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، وقالت إنها بحاجة لخفض الأسعار لتقليص المخزونات، كما انخفضت أسهم تارجت كورب وأمازون دوت كوم.

إلى ذلك، أظهرت بيانات انخفاض ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في عام ونصف العام تقريبا في يوليو تموز وسط مخاوف مستمرة بشأن ارتفاع التضخم ورفع أسعار الفائدة.

وبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعا لمدة يومين، ومن المتوقع أن يعلن غدا الأربعاء عن رفع سعر الفائدة 0.75 نقطة مئوية لمكافحة التضخم. ويشعر المستثمرون بالقلق من أن رفع أسعار الفائدة بشدة قد يدفع الاقتصاد صوب الركود، والزيادة المرتقبة غدا هي الرابعة على التوالي، حيث تقف معدلات الفائدة الآن في نطاق يتراوح ما بين 1.5 و1.75%.

أما أمازون، التي قالت إنها سترفع رسوم التوصيل وخدمة البث (برايم) في أوروبا بنسبة تصل إلى 43 في المئة سنويا، فقد كانت من بين أكبر العوامل التي أدت إلى تراجع المؤشرين ناسداك المجمع وستاندرد اند بورز 500، بينما دفعت بيانات ثقة المستهلكين الضعيفة قطاعات الأخير للهبوط.

وبحسب البيانات تراجع ستاندرد اند بورز 500 بواقع 46.31 نقطة أو 1.17 في المئة ليغلق عند 3920.53 نقطة، فيما خسر ناسداك المجمع 220.09 نقطة توازي 1.88 في المئة إلى 11562.58 نقطة. ولم يكن داو جونز الصناعي بأحسن حظا من سابقيه، إذ نزل هو الآخر 235.98 نقطة أو 0.74 في المئة إلى 31754.06 نقطة.