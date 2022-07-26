ولي العهد ورئيس وزراء اليونان يشهدان توقيع وتبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان وذلك في قصر مكسيموس مقر رئاسة الوزراء في العاصمة اليونانية أثينا.

وأقيمت لولي العهد مراسم استقبال رسمية.

وعقد ولي العهد ودولة رئيس وزراء اليونان اجتماعاً ثنائياً رحب في بدايته السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس بالأمير محمد بن سلمان في زيارته الحالية لليونان متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر ولي العهد عن سعادته بهذه الزيارة مقدراً الحفاوة وحسن الاستقبال.

وعقد ولي العهد ورئيس وزراء اليونان اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.

وجرى خلال الاجتماع الموسع استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، والفرص الواعدة في مختلف المجالات وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأحداث في المنطقة.

وشهد ولي العهد ورئيس الوزراء اليوناني توقيع اتفاقية إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي اليوناني.

وتم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين وهي: اتفاقية في مجال الطاقة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة، واتفاقية بشأن التعاون في مجال مكافحة الجريمة، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي، واتفاقية للتعاون في المجال العسكري، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون العلمي والتقني، وبرنامج تعاون فني في مجالات المقاييس والجودة، واتفاقية تعاون في مجال الوثائق والأرشفة، واتفاقية الكيبل البحري.