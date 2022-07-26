وزير المالية: نظام استئجار الدولة للعقار يحقق العديد من المكتسبات برفع كفاءة الإنفاق

رفع وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد الجدعان شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وللأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على إقرار نظام استئجار الدولة.

وأوضح أن قرار مجلس الوزراء يعد نقلة نوعية في ضبط حوكمة وشفافية الإجراءات الحكومية، حيث سيسهم في توحيد المرجعية التنظيمية والإشرافية والرقابية لعقارات الدولة، ومنها عمليات استئجار العقار للجهات الحكومية، لتكون تحت مظلة واحدة، وهي الهيئة العامة لعقارات الدولة، كما أن النظام سيمكن الهيئة من تحقيق العديد من المكتسبات برفع كفاءة الإنفاق، وتعظيم فاعلية منظومة عقارات الدولة، وتحقيق تنمية مستدامة بالشراكة مع الجهات الحكومية.