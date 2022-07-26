تراجع إمدادات الغاز الروسية يزيد التحول إلى النفط .. ارتفاعات متوقعة للأسعار بوتيرة أقوى

ارتفعت أسعار النفط الخام لليوم الثاني على التوالي، بسبب المخاوف من شح الإمدادات في ظل العقوبات الأوروبية على روسيا، خاصة بعد خفض الإمدادات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا إلى 20 في المائة فقط من طاقته.

وتذهب التوقعات إلى أن تقليص الإمدادات الروسية قد يزيد التحول من الغاز إلى النفط ويدعم أسعار الخام، بينما تتلقى مكاسب الأسعار ضغوطا عكسية من رفع سعر الفائدة ومخاوف التباطؤ الاقتصادي وتوقعات ضعف الطلب العالمي على النفط بسبب ارتفاع الأسعار.

وقال لـ"الاقتصادية"، محللون نفطيون، إن العقود الآجلة للنفط الخام واصلت مكاسبها بعد قفزة قدرها دولاران للبرميل خلال ليلة الإثنين مع استمرار شح المعروض، لافتين إلى دعم العرض المادي الضيق الأسعار على الرغم من مخاوف الركود.

وأوضح المحللون أن السوق النفطية ما زالت تحت ضغوط واسعة من العوامل الجيوسياسية إلى جانب ترقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، الذي سيكون له انعكاسات واسعة على أسعار النفط، وهذا يعني أن النفط قد يكافح للوصول إلى مستويات سعرية منخفضة جديدة.

وأكد سيفين شيميل مدير شركة "في جي إندستري" الألمانية، أن المكاسب السعرية تحققت بسبب مخاوف شح الإمدادات بعد تقلص الإمدادات الروسية بصفة خاصة، لكن في المقابل تركز السوق بشكل كبير على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي بدأ الثلاثاء ويستمر حتى اليوم، حيث من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهو ما يعزز مخاوف الركود.

ولفت إلى أن الأسواق ما زالت مضطربة بسبب مخاوف تصاعد أزمة نقص الطاقة، خاصة في أوروبا حيث تعاني أزمة نقص حاد في الغاز، إذ من المقرر أن تخفض روسيا بشكل أكبر تدفقات الغاز إلى المنطقة اعتبارا من اليوم بعدما أعلنت شركة إنتاج الغاز الروسية "غازبروم" أن تعطل الإمدادات يأتي بسبب صيانة التوربينات، وهو ما يثير حالة عدم اليقين بشأن تدفقات الغاز في المستقبل إلى أوروبا.

من جانبه، قال روبين نوبل مدير شركة "أوكسيرا" الدولية للاستشارات، إن الإمدادات النفطية تواجه صعوبات واسعة في ظل أسواق يغيب عنها الاستقرار وتهيمن عليها حالة عدم اليقين، وبالتالي صعوبة التنبوء في المستقبل، مبينا أن صادرات النفط الروسية للمشترين انخفضت لمدة خمسة أسابيع متتالية، كما أن الشحنات إلى الصين والهند انخفضت بنسبة تراوح بين 10 و40 في المائة عن الذروة الأخيرة.

وأوضح أن النقص في إنتاج النفط الخام صار سمة سائدة في السوق، فضلا عن الارتفاع الصاروخي في هوامش نواتج التقطير المتوسطة في حزيران (يونيو) وأوائل تموز (يوليو)، ما تسبب في ارتفاع الفروق المتداولة لبعض درجات الخام تزيد على 20 دولارا للبرميل مقارنة بمعايير الشحن لشحنات سبتمبر الماضي.

من ناحيته، ذكر ماركوس كروج كبير محللي شركة "أيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، أن معنويات السوق تقاوم الاتجاهات الهبوطية، خاصة بعدما رصدت السوق أن المضاربين والمتداولين ومديري صناديق التحوط ربما بدأوا بالاعتقاد بأن الانهيار 20 في المائة في أسعار النفط منذ منتصف يونيو قد يكون انتهى، حيث من المتوقع أن ترتفع الأسعار بوتيرة أقوى في الأسابيع المقبلة.

وأشار إلى أن أسهم الطاقة وصناديق الاستثمار المتداولة، التي تركز على النفط، كانت هي الأفضل أداء في النصف الأول من 2022 عندما ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عدة أعوام بعد الحرب الروسية - الأوكرانية والعقوبات الغربية التي تستهدف صادرات النفط الروسية، لكن منذ منتصف يونيو تراجعت أسعار النفط الخام العالمية 20 في المائة وسط مخاوف متزايدة من أن الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة من البنوك المركزية، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي، قد تؤدي إلى ركود في الاقتصادات المتقدمة الرئيسة.

بدورها، قالت مواهي كواسي العضو المنتدب لشركة "أجركرافت" الدولية، إن الطلب العالمي على النفط تأثر سلبا أخيرا وقاد إلى تقلبات سعرية متلاحقة، خاصة مع إعادة الافتتاح غير المتكافئة في الصين ووسط عمليات الإغلاق الجديدة المفاجئة والاختبارات الجماعية، وهي التي أدت إلى إثارة مخاوف واسعة للمتداولين.

وأشارت إلى أن أسعار النفط الخام القوية باقية - بحسب تقديرات أغلب التقارير الدولية - حيث لا تزال سوق الخام الفعلية ضيقة نتيجة تغير تدفقات تجارة النفط في ضوء العقوبات المفروضة على روسيا، مبينة أن حالة عدم اليقين والتقلب مرتفعتان، خاصة مع اتساع المخاوف من الركود الذي يلوح في الأفق.

وفيما يخص الأسعار، ارتفع النفط، أمس، لليوم الثاني على التوالي، وسط مخاوف متزايدة من شح الإمدادات الأوروبية بعد أن قطعت روسيا، وهي مورد رئيس للنفط والغاز الطبيعي إلى المنطقة، إمدادات الغاز عبر خط أنابيب رئيسي.

وبحسب "رويترز"، ارتفعت عقود خام برنت الآجلة لأيلول (سبتمبر) 1.51 دولار، أو 1.4 في المائة إلى 106.66 دولار للبرميل خلال التعاملات أمس، بعد أن قفزت 1.9 في المائة في اليوم السابق.

كما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لأيلول (سبتمبر) 1.36 دولار، أو 1.4 في المائة إلى 98.04 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 2.1 في المائة أمس الأول.

وقلصت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا، أمس، بعدما قالت شركة غازبروم إن الإمدادات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا ستنخفض إلى 20 في المائة فقط من طاقته.

وسيجعل تقليص روسيا للإمدادات، الدول غير قادرة على تحقيق أهدافها لإعادة ملء مخزون الغاز الطبيعي قبل فترة زيادة الطلب في الشتاء. وتواجه ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، احتمال تقنين الغاز للصناعة للمحافظة على التدفئة لمواطنيها خلال أشهر الشتاء.

وقد يدفع هذا المستخدمين النهائيين إلى مبادلة الغاز بمنتجات نفطية، خاصة الديزل. لكن هذا ينطوي أيضا على مخاطر، لأن روسيا تزود المنطقة بمعظم وقود الديزل، ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار للسائقين الذين يعتمدون على الوقود.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، المدير العام للبحوث في شركة نيسان للأوراق المالية، إن "ارتفاع أسعار الغاز، الناجم عن تقليص الإمدادات الروسية، قد يزيد التحول من الغاز إلى النفط ويدعم أسعار الخام".

وتعطلت إمدادات النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز لأوروبا بسبب العقوبات الغربية وخلافات مع روسيا حول الدفع منذ الحرب في أوكرانيا.

ومع ذلك، فقد فرض انخفاض الطلب بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام والوقود أخيرا وتوقع زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ضغوطا على الأسعار.

من جانب آخر، تراجعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 106.27 دولار للبرميل، الإثنين، مقابل 107.66 دولار للبرميل في اليوم السابق.

وذكر التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أمس، أن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة، حقق أول انخفاض عقب ارتفاع سابق، وأن السلة خسرت نحو دولارين مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 108.76 دولار للبرميل.