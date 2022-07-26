تراجع أرباح "أسمنت ينبع" إلى 87 مليون ريال خلال النصف الأول من 2022

أعلنت شركة أسمنت ينبع عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2022 (ستة أشهر)، حيث سجلت الشركة صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغت 86.97 مليون ريال، مقابل تسجيلها صافي ربح خلال الفترة المماثلة من العام السابق بلغت 115.23 مليون ريال.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق الى انخفاض كمية وقيمة المبيعات .وارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية.

كما حققت الشركة صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغت 48.04 مليون ريال خلال الربع الحالي (الربع الثاني)، مقابل تسجيلها صافي ربح خلال الربع المماثل من العام السابق بقيمة 41.83 مليون ريال.