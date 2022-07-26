صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3.7 % في 2023

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2023 إلى 3.7 في المائة، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن توقعات أبريل الماضي التي كانت 3.6 في المائة، فيما أبقى توقعاته للعام الجاري عند 7.6 في المائة.

جاء ذلك على الرغم من خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2 في المائة، بعد أن كانت 3.6 في المائة في توقعات أبريل.

وذكر الصندوق في تقرير" آفاق الاقتصاد العالمي "الصادر اليوم الثلاثاء، أن تباطؤ النمو العالمي وعلى أثر انخفاض النمو في وقت سابق من هذا العام، وتراجع القوة الشرائية للأسر وتشديد السياسة النقدية.

وبحسب التقرير تم تخفيض التوقعات بمقدار 1.4 نقطة مئوية في الولايات المتحدة، وفي الصين، أدى تجدد إجراءات الإغلاق العام وزيادة عمق الأزمة العقارية إلى تخفيض توقعات النمو بمقدار 1.1 نقطة مئوية.