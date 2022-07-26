قال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس إدارة "نيوم" خلال إعلان تصاميم مشروع "ذا لاين" إن حجم الاستثمارات في نيوم خلال المرحلة الأولى ستنطوي على 1.2 تريليون ريال حتى عام 2030، ونعتقد في الغالب أن نيوم ستطرح للاكتتاب العام في 2024.
مضيفا أن العمل مازال جاريا على معدل الفائدة الداخلي "IRR"، نعتقد أنه سيكون من 9 إلى 16%.
وذكر أن نيوم تهدف في النهاية إلى عائد استثمار بنسبة 13-14%.
ولي العهد: 1.2 تريليون ريال حجم استثمارات نيوم خلال المرحلة الأولى حتى 2030
قال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس إدارة "نيوم" خلال إعلان تصاميم مشروع "ذا لاين" إن حجم الاستثمارات في نيوم خلال المرحلة الأولى ستنطوي على 1.2 تريليون ريال حتى عام 2030، ونعتقد في الغالب أن نيوم ستطرح للاكتتاب العام في 2024.
أضف تعليق