صدور قرار ابتدائي ضد شركة تابعة لـ "طبية" يطالبها بدفع 19.3 مليون ريال لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

أعلنت الشركة الطبية العربية العالمية القابضة "طبية" اليوم عن صدور القرار الابتدائي رقم 3080 لعام 1443هـ الصادر في اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾدة ﺑرﻗم 329 ﻟﻌﺎم 1439ھ المقامة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (الهيئة العامة للجمارك سابقا) ضد كل من المخلص الجمركي لدى الهيئة وإحدى الشركات التابعة المملوكة بالكامل 100% من قبل الشركة الطبية العربية العالمية القابضة وذلك لعدم سداد رسوم جمركية بقيمة 19،264،242 ريال عن بنود استيراد سابقة لما قبل العام 2018.

علما بان الشركة قد اتخذت تحوطا مخصصات في السنوات السابقة لهذه القضية تغطي كامل هذه المطالبة وبالتالي لن يكون هناك تأثير على أرباح الشركة في حال صدور حكم نهائي مؤيد لها.

وتواصلت "طبية" مع المستشار القانوني للشركة والمكلف بموجب وكالة شرعية المرافعة والمدافعة عنها امام اللجنة الجمركية وقدمت له كافة المستندات التي تثبت سلامة موقف الشركة من المطالبات والتهم الموجهة ضدها

حيث ان الشركة واثقة من سلامة موقفها والمدعوم برأي مستشارها القانوني وسدادها لهذه الرسوم في حينه، فانها ستقوم من خلال مستشارها القانوني بإستئناف القرار الصادر وفقا للأنظمة المرعية الاجراء خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ 28/7/2022 علما ان الشركة ممثلة بإدارتها ستقوم بإتخاذ كافة الاجراءات القانونية الضرورية.

