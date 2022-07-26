"سبكيم العالمية" تربح 1.26 مليار ريال في الربع الثاني بارتفاع 52%

أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) عن النتائج المالية للربع الثاني من 2022 حيث سجلت أرباح بلغت 1.26 مليار ريال مقابل أرباح 829.9 مليون ريال عن الربع المماثل من 2021 بارتفاع 52.2%.

وقالت الشركة في بيان اليوم: "يعود سب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بنسبة 52.2% بشكل رئيسي الى ارتفاع الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار البيع لمعظم المنتجات مما ساهم في ارتفاع أجمالي الربح، وإنخفاض تكاليف التمويل نتيجة خفض القروض مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، يضاف لذلك ارتفاع حصة الأرباح من الاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة".

