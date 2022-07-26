"يو.بي.إس" يربح 2.11 مليار دولار خلال الربع الثاني بارتفاع 5%

أعلنت مجموعة "يو.بي.إس جروب" المصرفية السويسرية اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحها القابلة للتوزيع على المساهمين خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 5% سنويا إلى 2.11 مليار دولار مقابل 2.01 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وزادت أرباح السهم الواحد إلى 0.61 دولار مقابل 0.55 دولار خلال الفترة نفسها.

وزادت أرباح تشغيل المجموعة قبل خصم الضرائب بنسبة 1% إلى 2.62 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وبلغ إجمالي إيرادات "يو.بي.إس جروب" خلال الربع الثاني 8.92 مليار دولار مقابل 8.90 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وزاد صافي أرباح نشاط الإقراض خلال الربع الثاني بنسبة 2% إلى 1.67 مليار دولار.

وتتوقع المجموعة السويسرية إعادة شراء أسهم بنحو 5 مليارات دولار خلال العام الحالي ككل.