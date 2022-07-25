النفط يصعد 2 % عند 105.15 دولار بدعم من تراجع الدولار

ارتفعت أسعار النفط دولارين للبرميل اليوم الاثنين بدعم من مخاوف بشأن المعروض وتراجع الدولار الأمريكي ومكاسب أولية لأسواق الأسهم، لكن الأسعار تذبذبت.

وأنهت عقود خام برنت جلسة التداول مرتفعة 1.95 دولار، أو 1.9 بالمئة، لتسجل عند التسوية 105.15 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود خام القياس الأمريكي دولارين، أو 2.1 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 96.70 دولار للبرميل.

وقال جيوفاني ستونوف محلل النفط ببنك يو بي إس "تراجع طفيف للدولار الأمريكي وتحسن أسواق الأسهم يدعمان النفط".

وشهدت العقود الآجلة للنفط تقلبات في الأسابيع القليلة الماضية مع تعرضها لضغوط من مخاوف بأن تزايد أسعار الفائدة قد يبطىء النشاط الاقتصادي والطلب على الوقود، لكنها تجد دعما من شح في المعروض منذ الأزمة الأوكرانية والعقوبات الغربية على موسكو.

وقال دينيس كيسلر نائب رئيس التعاملات في (بي او كيه فايننشال) "الاقتصادان الأمريكي والأوروبي يتباطأن، ومع توقعات بأن يرفع مجلس الفيدرالي أسعار الفائدة مجددا هذا الأسبوع فإن المتعاملين يبقون حذرين للغاية.".

وأشار مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن المركزي الأمريكي سيرفع على الأرجح أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه في 26 و27 يوليو .

وأفلتت الصين بالكاد من انكماش اقتصادي في الربع الثاني مع تسجيل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نمو بلغ 0.4 بالمئة على أساس سنوي.



ومن ناحية أخرى، قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إنها تهدف إلى إعادة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يوميا في غضون أسبوعين، من حوالي 860 ألف برميل يوميا، لكن محللين يتوقعون أن يبقى إنتاجها متقلبا.