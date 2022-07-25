ارتفاع حاد لأسعار القمح.. السفن تحجم عن الإبحار مع غياب الموانئ الاوكرانية الآمنة

ارتفعت أسعار القمح بشكل حاد أمس، إذ أثار هجوم صاروخي على ميناء أوديسا الأوكراني مطلع الأسبوع الجاري الشكوك حول ما إذا كان من الممكن تنفيذ اتفاق الأسبوع الماضي لفتح ممر لصادرات الحبوب من الدولة التي تمزقها الحرب.

ووقعت روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا اتفاقا يوم الجمعة لإعادة فتح ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود لتصدير الحبوب. ويسري الاتفاق لمدة 120 يوما ويستهدف صادرات شهرية تبلغ خمسة ملايين طن.

وبحسب "رويترز" ارتفع القمح في العقود الآجلة لمجلس شيكاجو للتجارة ما يقرب من 4 في المائة إلى 7.86 دولار للبوشل أمس، وعوض كثيرا من الخسائر التي تكبدها يوم الجمعة عندما انخفضت الأسعار بنحو 6 في المائة بعد إعلان الاتفاقية.

وقال أحد التجار الأوروبيين "لا يحتاج استئناف الصادرات الأوكرانية إلى ممر شحن آمن فحسب، يحتاج أيضا إلى موانئ آمنة. لقد أثار الهجوم الصاروخي شكوكا حول سلامة الموانئ قبل أن يجف الحبر على اتفاق الشحن. تولد الشك بشأن هذا مرة أخرى".

وأغلقت الموانئ البحرية الأوكرانية منذ الحرب في شباط (فبراير)، وبينما يتم شحن بعض المحاصيل بالقطارات أو برا عبر دول الجوار مثل رومانيا وبولندا، تتراكم ملايين الأطنان في المزارع.

وتسبب انخفاض الشحنات من أحد أكبر الدول المصدرة للحبوب في العالم في زيادة تضخم أسعار الغذاء عالميا، وحذرت وكالات الأمم المتحدة من أن هذا قد يؤدي إلى مجاعة وهجرة جماعية على نطاق غير مسبوق.

وقال تاجر حبوب أوروبي آخر "إلى جانب عدم اليقين بشأن المدة التي ستستغرقها إزالة الألغام، لن يبحر ملاك السفن ببساطة إلى أوكرانيا، مهما كان سعر الشحن، إذا كانوا يعتقدون أن سفنهم ستتعرض للصواريخ".

وأضاف "أوكرانيا بحاجة إلى تصدير شحنات بكميات كبيرة عبر البحر للتخلص من مخزونها من أجل المحصول الجديد، الصادرات البرية والنهرية إلى أوروبا الشرقية ليست كافية".

وأعلنت أوكرانيا أمس أنها تتوقع استئناف تصدير الحبوب "هذا الأسبوع" للمرة الأولى منذ بدء الحرب.

وبحسب "الفرنسية" قال أولكسندر كوبراكوف وزير البنى التحتية في مؤتمر "نتوقع أن يبدأ العمل بالاتفاق في الأيام القليلة المقبلة ونتوقع إنشاء مركز تنسيق في إسطنبول في الأيام القليلة المقبلة. نحن نعد كل شيء للبدء هذا الأسبوع".

وأشار إلى أن العقبة الرئيسة بوجه تصدير الحبوب هي مخاطر القصف، ولا سيما بعد الضربة التي استهدفت السبت مرفأ أوديسا على البحر الأسود، في جنوب أوكرانيا.

من جانبها دافعت روسيا أمس عن شنها ضربات على أوديسا مؤكدة أنها كانت تستهدف مواقع عسكرية ولا تعرقل استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية.

وأكدت موسكو أنها دمرت في هذا المرفأ مبنى يستخدم لأغراض عسكرية وكذلك صواريخ قدمتها الولايات المتحدة.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن القصف على أوديسا "يستهدف البنية التحتية العسكرية فقط. ولا يتعلق على الإطلاق بالمنشآت المستخدمة لتنفيذ اتفاقية تصدير الحبوب، ولهذا السبب لا يمكن ولا ينبغي أن يعيق بدء عملية التحميل".

ودعا كوبراكوف تركيا والأمم المتحدة الضامنتين للاتفاق، إلى تأمين الشحنات الأوكرانية، محذرا من أنه "إذا لم تضمن الأطراف الأمن، فلن ينجح الأمر".

من جانبه، ذكر يوري فاسكوف نائب وزير البنى التحتية أن مرفأ تشورنومورسك "جنوب غرب" سيكون أول مرفأ تنطلق منه الشحنات، يليه مرفأ أوديسا "جنوبا" ثم مرفأ بيفديني "جنوب غرب".

وينص الاتفاق الذي وقع الجمعة في إسطنبول بشكل خاص على إنشاء "ممرات آمنة" للسماح بمرور السفن التجارية في البحر الأسود. ويتيح تصدير 20 إلى 25 مليون طن من الحبوب العالقة في أوكرانيا وتسهيل تصدير المنتجات الزراعية الروسية، ما من شأنه أن يخفف خطر حصول أزمة غذاء عالمية. وتقول الأمم المتحدة إن هناك 345 مليون شخص في العالم يعانون انعدام أمن غذائي حاد.

وتوفر أوكرانيا وروسيا معا 30 في المائة من صادرات القمح العالمية وقد أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار الحبوب والزيوت، ما أثر سلبا في القارة الإفريقية خصوصا.

ويجري سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي جولة إفريقية لطمأنة الدول التي تعتمد على الحبوب الأوكرانية بشكل كبير. ووصل أمس إلى الكونغو، بعدما التقى الأحد شركاءه في جامعة الدول العربية في القاهرة.

وواصلت أوكرانيا جهودها لاستئناف تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود بموجب اتفاق يهدف إلى تخفيف أزمة نقص الغذاء العالمي.

ارتفعت أسعار القمح العالمية أمس بسبب الغموض الذي يكتنف اتفاق الحبوب. وشهدت الأسعار تراجعا حادا يوم الجمعة مع توقع التجار حلا لنقص الإمدادات الذي هدد بدفع الملايين صوب المجاعة.

ونال الاتفاق إشادة بأنه انفراجة دبلوماسية ستساعد على كبح أسعار الغذاء العالمية الآخذة في الارتفاع من خلال ترتيب شحنات الحبوب الأوكرانية لإعادتها إلى مستويات ما قبل الحرب التي كانت تصل إلى خمسة ملايين طن شهريا وذلك في خلال بضعة أسابيع.

وقال أوليه أوستينكو المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني، للتلفزيون الرسمي إن الضربة "أشارت إلى أن الأمور لن تسير قطعا على هذا النحو".

وأضاف أن بلاده بمقدورها تصدير 60 مليون طن من الحبوب على مدى الأشهر التسعة المقبلة لكن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى 24 شهرا إذا تعرضت عمليات موانئها للتعطل.

وبموجب اتفاق الحبوب، سيقوم مركز مشترك للتنسيق يعمل به موظفون من أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة وتركيا بمراقبة السفن التي تعبر البحر الأسود إلى مضيق البوسفور التركي ثم للأسواق العالمية. واتفق كل الأطراف يوم الجمعة على أن تلك السفن لن تتعرض لأي هجمات.

وأوكرانيا وروسيا من أكبر الدول المصدرة للقمح في العالم وتسبب حصار الموانئ في محاصرة عشرات ملايين الأطنان من الحبوب، ما فاقم اختناقات سلاسل الإمدادات العالمية.

ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي فقد دفع ذلك، إضافة للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا، أسعار الغذاء والطاقة لمزيد من الارتفاع ما تسبب في "جوع حاد" لنحو 47 مليون شخص.

وتنفي موسكو مسؤوليتها عن أزمة الغذاء وتلقي بذلك على العقوبات التي تقول إنها أبطأت صادراتها من الغذاء والأسمدة وعلى أوكرانيا بسبب زرعها الألغام في محيط موانئها.

ولغمت أوكرانيا المياه القريبة من الموانئ في إطار دفاعاتها، لكن بموجب اتفاق الجمعة سيوجه مرشدون السفن لممرات آمنة.

وقال رومان سلاستون المدير العام لنادي الأعمال الزراعية الأوكرانية إن الموانئ الثلاثة المدرجة في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية الجديد لديها القدرة على شحن من ثلاثة إلى أربعة ملايين طن من الحبوب شهريا.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن سلاستون القول إنه من المحتمل أن يصل حجم الصادرات خلال شهرين مليوني طن.

وأضاف أنه إذا شنت روسيا هجمات أخرى، خاصة إذا تم استهداف السفن أو منشآت الحبوب، يمكن أن تتوقف هذه الترتيبات.

وأوضح أن رغبة ملاك السفن في العودة بسفنهم إلى الموانئ تعد عاملا حاسما في تعافي الصادرات الأوكرانية.

بدورها، كشفت مسؤولة أمريكية بارزة أن الولايات المتحدة تعمل مع أوكرانيا على "الخطة ب" "خطة بديلة"، لإخراج صادرات الحبوب من البلاد، في أعقاب الهجوم على ميناء أوديسا.

وقالت سامانثا باور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لشبكة "سي إن إن" الإخبارية، إن الخطة البديلة تتضمن الطرق البرية والسكك الحديدية والنهرية، وتعديل أنظمة السكك الحديدية حيث تتماشى بشكل أفضل مع تلك الموجودة في أوروبا حيث يمكن للصادرات أن تتحرك بسرعة أكبر.

وأضافت :"لقد كنا نعد خطة الطوارئ لأنه لا توجد طريقة يمكنك من خلالها الوثوق بأي شيء تقوله روسيا". ولفتت إلى أنه رغم خطة الطوارئ "فلا بديل عن إنهاء بوتين الحصار وإخراج الحبوب بأكثر الطرق فعالية".

ودعت باور الدول التي تلعب "أدوارا قيادية في النظام الدولي إلى العمل بشكل أكبر لمنع أزمة الغذاء من أن تتحول إلى كارثة".

من جهته قال برنامج الأغذية العالمي إنه متفائل بشأن صفقة توسطت فيها الأمم المتحدة لإعادة فتح الموانئ الأوكرانية أمام صادرات الحبوب لكنه حذر من أن الاتفاق وحده لن يحل أزمة الغذاء العالمية حتى لو نفذ تنفيذا فعالا.

وقالت متحدثة باسم البرنامج لـ "رويترز"، "نحن متفائلون بأن الاتفاق قد يؤدي إلى تراجع في أسعار الغذاء العالمية. من المرجح أن تكون الدول التي تعتمد على إمدادات الحبوب من البحر الأسود أول من يشعر بتأثير إيجابي".

وأضافت أن أزمة الغذاء العالمية الحالية ليست أزمة أسعار فحسب، وأن الصراعات والصدمات المناخية وجائحة كوفيد -19 ستستمران في إبقاء أسعار المواد الغذائية مرتفعة حتى لو صمد اتفاق الجمعة، وهو أمر ليس مؤكدا إطلاقا.