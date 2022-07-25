بالتخفيضات.. "أبل" تضغط على مبيعات الهواتف الصينية في عقر دارها

أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية أبل اليوم الاثنين حملة ترويجية نادرة لهواتفها آيفون في الصين، حيث قدمت تخفيضات لمدة 4 أيام في أسعار أحدث الهواتف والكماليات الخاصة بها قبل طرح الجيل الجديد من هذه الأجهزة في الأسواق.

وذكرت وكالة بلومبرج أن الشركة التي تتردد عادة في تقديم تخفيضات للأسعار، ستقدم خصما يصل إلى 600 يوان (89 دولار) من سعر آيفون 13 برو خلال الفترة من 29 يوليو الحالي إلى أول أغسطس المقبل.

والتخفيضات تأتي في وقت يحاول فيه الاقتصاد الصيني التعافي من تداعيات إجراءات إغلاق المراكز الاقتصادية الرئيسية مثل شنغهاي وبكين لمنع انتشار فيروس كورونا، والتي أدت إلى تضرر مبيعات شركات صناعة الهواتف الذكية الصينية الرئيسية مثل شياومي كورب وفيفو وأوبو.

في المقابل نجحت أبل في تسجيل نمو لمبيعاتها في الصين خلال الشهر الماضي، بحسب الإحصاءات الرسمية الصينية، رغم أن التخفيضات الأخيرة تشير إلى وجود مخزونات فائضة لدى الشركة في الصين.